Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В ГД ответили на запрет въезда участницы РФ на «Евровидение»
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
16Неслабый пол
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
06:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Шнурки помешали женщине попасть в резиденцию Трампа

Женщина перелезла через ограду Белого дома и попыталась проникнуть на территорию резиденции главы Соединенных Штатов, однако в этом ей помешал один из элементов одежды. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

По сведениям агентства, инцидент произошел поздним вечером 21 марта, однако известно про него стало лишь теперь. В Секретной службе рассказали, что сотрудники заметили неизвестную, перебравшуюся через забор. Однако она зацепилась за него шнурками ботинок и была задержана уже по ту сторону ограждения.

Читайте также
Мужчина проник в кабинет личного поместья Трампа и сделал селфи

Выяснилось, что нарушительницу зовут Марси Валь, ей 38 лет, она предстала перед судом. 22 марта состоялись первые слушания по ее делу. Женщина свою вину отрицала. Суд решил оставить ее на свободе до следующего заседания, намеченного на апрель.

19 марта сообщалось, что накануне вечером американец Джозеф Янг выложил селфи, сделанное им в рабочем кабинете Дональда Трампа в загородной резиденции президента США Мар-а-Лаго на фоне портрета республиканца в молодости. Мужчина утверждал, что пробрался мимо агентов Секретной службы, однако пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила, что проникновения не было.

18 марта стало известно о том, что неделей ранее агенты Секретной службы США в течение четверти часа с лишним не могли поймать проникшего на территорию Белого дома человека. Когда тот наконец был задержан, выяснилось, что его зовут Джонатан Трен и в официальную резиденцию главы государства он пробрался без определенной цели. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Уже и женщины пошли на "штурм" Белого дома....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самойловой запретили въезд на Украину
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
В Чили вынесли приговор 33 экс-агентам Пиночета
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь