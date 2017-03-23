Самые убитые дороги отыскали в Иркутске активисты ОНФ
Состояние улиц Рабочего Штаба и Челябинская в Иркутске проверили активисты ОНФ.
Состояние улиц Рабочего Штаба и Челябинская в Иркутске проверили активисты ОНФ.
Как 21 марта 2017 года сообщила
На улице Рабочего Штаба активисты ОНФ с помощью линейки измерили уровень ям на дорогах. Так, одна из них провалилась более чем на 10 см. Кроссе того, ливневая канализация не работала, на дорожном полотне повсюду были глубокие лужи, из выбоин на дороге от проезжавших машин в сторону пешеходов лились фонтаны грязной воды.
На улице Челябинская, где расположено регистрационное подразделение ГИБДД, поток транспортных средств медленно двигался в обе стороны по каменистому бездорожью, водители пытались уменьшить нагрузку на автомобильные подвески и сберечь шины. Активисты ОНФ удивлены, почему в областном центре улица с таким напряженным трафиком находится в плачевном состоянии. Представитель администрации Иркутска пояснил, что в мае уже начнется крупномасштабный ремонт Челябинской. Улицу Рабочего Штаба тоже будут ремонтировать, это произойдет в два этапа: сначала подлатают выбоины, затем начнется ремонт больших участков.
О необходимости комплексного подхода к планированию ремонта дорог активисты ОНФ Сергей Батукаев и Алексей Котов заявили, когда осмотрели участок дороги по улице
«Мы приглашаем всех жителей принять активное участие в проекте Народного фронта “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог”. Каждый желающий может нанести на сайт