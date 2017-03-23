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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Самые убитые дороги отыскали в Иркутске активисты ОНФ

Состояние улиц Рабочего Штаба и Челябинская в Иркутске проверили активисты ОНФ.

Как 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба ОНФ со ссылкой на координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области Сергея Батукаева, наибольшие нарекания водителей вызывают многочисленные дефекты на улицах с плотным транспортным потоком, а именно улицах Рабочего Штаба и Челябинская. «Мы начали с этих улиц, потому что здесь всегда наблюдается оживленное дорожное движение. По улице Рабочего Штаба ежедневно движутся тысячи машин в сторону Качугского и Александровского трактов, которые ведут к пригородным поселкам, а также к населенным пунктам на расстоянии сотен километров», — прокомментировал он.

На улице Рабочего Штаба активисты ОНФ с помощью линейки измерили уровень ям на дорогах. Так, одна из них провалилась более чем на 10 см. Кроссе того, ливневая канализация не работала, на дорожном полотне повсюду были глубокие лужи, из выбоин на дороге от проезжавших машин в сторону пешеходов лились фонтаны грязной воды.

На улице Челябинская, где расположено регистрационное подразделение ГИБДД, поток транспортных средств медленно двигался в обе стороны по каменистому бездорожью, водители пытались уменьшить нагрузку на автомобильные подвески и сберечь шины. Активисты ОНФ удивлены, почему в областном центре улица с таким напряженным трафиком находится в плачевном состоянии. Представитель администрации Иркутска пояснил, что в мае уже начнется крупномасштабный ремонт Челябинской. Улицу Рабочего Штаба тоже будут ремонтировать, это произойдет в два этапа: сначала подлатают выбоины, затем начнется ремонт больших участков.

О необходимости комплексного подхода к планированию ремонта дорог активисты ОНФ Сергей Батукаев и Алексей Котов заявили, когда осмотрели участок дороги по улице Мало-Якутская, где после проведенного дорожниками ремонта часть дороги повредили коммунальщики. По словам общественников, по завершению коммунальных ремонтных работ качество вновь отремонтированных участков, как правило, невысокое, вследствие чего дорога проваливается, канализационные люки возвышаются над асфальтом.

«Мы приглашаем всех жителей принять активное участие в проекте Народного фронта “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог”. Каждый желающий может нанести на сайт dorogi-onf.ru, прикрепить фото и описание выявленного дефекта. Кроме того, граждане могут повлиять на приоритетность ремонта дорог. Все запросы по подтвердившимся обращениям региональное отделение Народного фронта направляет для принятия мер в адрес руководства муниципальных образований», — отметил Сергей Батукаев. Всего на карту убитых дорог в Иркутской области нанесено 15 объектов, из них девять в Иркутске.

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