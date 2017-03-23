Потерпевший по делу Нонны Лепехиной, сбившей на «зебре» пару, обжаловал приговор суда
До вынесения решения по апелляции осужденная к 4 годам
До вынесения решения по апелляции осужденная к 4 годам
Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.
Обжаловать приговор Фрунзенского районного суда Владивостока по делу Нонны Лепехиной, приговоренной к 4 годам
Во Фрунзенском суде агентству сообщили, что апелляционная жалоба от Андрея Казаченка поступила 13 марта, спустя десять дней после вынесения приговора Лепехиной.
— Мы с подзащитным считаем, что вынесенный приговор слишком мягкий. На наш взгляд, нужно было применить такую статью, согласно которой можно было бы назначить отбывание наказания в колонии общего режима вместо
Адвокат Нонны Лепехиной Сергей Травин сообщил корреспонденту PrimaMedia, что пока что девушка продолжает находиться в СИЗО.
В Приморский краевой суд заявление об обжаловании решения районной инстанции пока что не поступило.
Напомним, 3 марта Фрунзенский районный суд признал Нонну Лепехину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в
В рассмотрении исковых заявлений о компенсации расходов на погребение погибших молодых людей суд отказал. Частично удовлетворены иски о компенсации судебных расходов и работы адвокатов Романа Чадова (отца Дмитрия Чадова) и Юлии Чадовой (матери Дмитрия), общая сумма компенсаций составила 60 тысяч рублей. Девушку взяли под стражу в зале суда. Подсудимая просила суд быть к ней не слишком строгим: «Я раскаиваюсь и знаю,
Изначально именно Андрей Казаченок настоял на обычном порядке рассмотрения уголовного дела, когда была возможность сделать это в особом порядке — значительно быстрее.
Трагедия произошла в июле прошлого года: ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с