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06:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Потерпевший по делу Нонны Лепехиной, сбившей на «зебре» пару, обжаловал приговор суда

До вынесения решения по апелляции осужденная к 4 годам колонии-поселения девушка будет находиться в СИЗО.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Обжаловать приговор Фрунзенского районного суда Владивостока по делу Нонны Лепехиной, приговоренной к 4 годам колонии-поселения, решил один из потерпевших — брат Ксении Казаченок, погибшей в результате ДТП, произошедшего по вине осужденной. До вынесения решения апелляционной инстанции Лепехина будет находиться в СИЗО, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Фрунзенском суде агентству сообщили, что апелляционная жалоба от Андрея Казаченка поступила 13 марта, спустя десять дней после вынесения приговора Лепехиной.

— Мы с подзащитным считаем, что вынесенный приговор слишком мягкий. На наш взгляд, нужно было применить такую статью, согласно которой можно было бы назначить отбывание наказания в колонии общего режима вместо колонии-поселения. Кроме того, срок лишения водительских прав для Лепехиной составил два года, хотя максимальный — три года, — пояснил адвокат Андрея Казаченка Геннадий Григорьев.

Адвокат Нонны Лепехиной Сергей Травин сообщил корреспонденту PrimaMedia, что пока что девушка продолжает находиться в СИЗО.

В Приморский краевой суд заявление об обжаловании решения районной инстанции пока что не поступило.

Напомним, 3 марта Фрунзенский районный суд признал Нонну Лепехину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запрета на управление транспортным средством. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 2 млн рублей — каждому из четырех потерпевших причитается по 500 тысяч рублей.

В рассмотрении исковых заявлений о компенсации расходов на погребение погибших молодых людей суд отказал. Частично удовлетворены иски о компенсации судебных расходов и работы адвокатов Романа Чадова (отца Дмитрия Чадова) и Юлии Чадовой (матери Дмитрия), общая сумма компенсаций составила 60 тысяч рублей. Девушку взяли под стражу в зале суда. Подсудимая просила суд быть к ней не слишком строгим: «Я раскаиваюсь и знаю, что-то, что я совершила — ужасно. Я не знаю, как мне жить с этим дальше. Прошу суд строго меня не судить».

Изначально именно Андрей Казаченок настоял на обычном порядке рассмотрения уголовного дела, когда была возможность сделать это в особом порядке — значительно быстрее.

Трагедия произошла в июле прошлого года: ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, где тоже впоследствии скончалась. Полицейские установили, что стаж вождения девушки-водителя на момент ДТП составлял немногим более месяца. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови виновницы аварии.

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