Студентка из Новосибирска поборется за звание «Мисс Россия 2017»
Лидия Молодцова представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия 2017», сообщили в
Лидия Молодцова представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия 2017», сообщили в
Студентка из Новосибирска поборется за звание «Мисс Россия 2017», сообщили в
Лидия Молодцова будет представлять Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия 2017». В прошлом году Лидия выиграла конкурс «Мисс Европа плюс».
Девушка уже в Москве, где успела примерить репетиционные костюмы «Мисс Россия». «Мы гордимся и желаем Лиде удачи!», — отметили в агентстве.
Лидии 19 лет, она учится на 2-м курсе факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС.