Студентка из Новосибирска поборется за звание «Мисс Россия 2017», сообщили в пресс-службе модельного агентства Elite Stars.

Лидия Молодцова будет представлять Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия 2017». В прошлом году Лидия выиграла конкурс «Мисс Европа плюс».

Девушка уже в Москве, где успела примерить репетиционные костюмы «Мисс Россия». «Мы гордимся и желаем Лиде удачи!», — отметили в агентстве.