Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
09:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Студентка из Новосибирска поборется за звание «Мисс Россия 2017»

Лидия Молодцова представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия 2017», сообщили в пресс-службе модельного агентства Elite Stars.

Студентка из Новосибирска поборется за звание «Мисс Россия 2017», сообщили в пресс-службе модельного агентства Elite Stars.

Лидия Молодцова будет представлять Новосибирск на конкурсе красоты «Мисс Россия 2017». В прошлом году Лидия выиграла конкурс «Мисс Европа плюс».

Девушка уже в Москве, где успела примерить репетиционные костюмы «Мисс Россия». «Мы гордимся и желаем Лиде удачи!», — отметили в агентстве.

Лидии 19 лет, она учится на 2-м курсе факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Взрыв боеприпасов произошел на складе в Харьковской области
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь