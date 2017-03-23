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08:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми продавец магазина пытался дать взятку полицейскому

Работник торговой точки хотел, чтобы сотрудник полиции закрыл глаза на продажу поддельного алкоголя.

Продавец магазина пытался дать взятку сотруднику полиции во время рейда по контролю за продажей контрафактного алкоголя. Полицейский выяснил, что в торговой точке продают поддельные спиртные напитки и собрался составлять протокол об административном правонарушении.

Продавец-админстратор попросил протокол не составлять и положил в ежедневник оперативника 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции брать взятку отказался, сообщил о попытке подкупа своему руководству. Продавцы отвезли территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в ГУВД по Пермскому краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на взятку должностному лицу. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За такое преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

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