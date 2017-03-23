В Перми продавец магазина пытался дать взятку полицейскому

Продавец магазина пытался дать взятку сотруднику полиции во время рейда по контролю за продажей контрафактного алкоголя. Полицейский выяснил, что в торговой точке продают поддельные спиртные напитки и собрался составлять протокол об административном правонарушении.

Продавец-админстратор попросил протокол не составлять и положил в ежедневник оперативника 15 тысяч рублей. Сотрудник полиции брать взятку отказался, сообщил о попытке подкупа своему руководству. Продавцы отвезли территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в ГУВД по Пермскому краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на взятку должностному лицу. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За такое преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.