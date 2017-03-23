Дети смогут попасть в Дарвиновский музей по билету на метро

Третьяковскую галерею можно будет посетить по карте «Тройка»

По билету московского метрополитена с изображением Дарвиновского музея дети от шести до 17 лет смогут попасть на одну из его выставок. Об этом в среду, 22 марта, говорится на официальном портале транспортного комплекса столицы.

Выпуск проездных на 20 и 40 поездок с изображением Дарвиновского музея метрополитен начнет 27 марта.

В рамках акции выпустят 600 тысяч экземпляров проездных. Там же разместят информацию об экспозиции.

Уточняется, что выпуск тематических билетов, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, является традицией для столичного метро. Данная серия приурочена к году экологии в России.