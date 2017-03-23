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07:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Синоптики прогнозируют осадки в четверг в РК

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 мар — Spitnik. С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами возможна гроза, сообщается на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, ночью местами — туман. В Южно-Казахстанской области ожидаются местами туман, гроза и усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Кызылординской области местами синоптики прогнозируют туман и грозу.

В Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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