Синоптики прогнозируют осадки в четверг в РК
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки.
АСТАНА, 23 мар — Spitnik. С прохождением атмосферных фронтов на западе,
В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23 м/с, ночью местами — туман. В
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед. В
В Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской,