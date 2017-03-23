На Караульной горе пообещали построить буддийскую ступу

В Красноярске на Караульной горе запланировано строительство буддийской ступы. Священное религиозное место будет располагаться недалеко от часовни Параскевы Пятницы. Об этом в интервью «7 каналу» сообщил президент Российской ассоциации буддистов Александр Койбагаров.

Ступа — это буддийское сооружение, которое, по мнению приверженцев, гармонизирует пространство. По поверью, она исполняет самые искренние желание буддистов. Проект включает в себя некое мемориальное сооружение, на крыше которого будет располагаться «серто» — архитектурный элемент буддийской религии.

«Во-первых, нам нужно признание от местных властей. Нас в администрации знают, землю под ступу нам выделила администрация, у нас есть поддержка. Но, конечно, хочется большего внимания», — сказал Александр Койбагаров.

В краевом правительстве отметили, что объект можно построить к предстоящей зимней Универсиаде. Это связано с тем, что на студенческие игры в Красноярск приедут люди, поддерживающие буддизм. Кроме того, по уставу международных соревнований, в городе должна быть религиозная комната или храм для разных общин. Когда именно начнется строительство объекта, Койбагаров пока не сообщил.