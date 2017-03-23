Школу искусств в Академгородке закроют из-за наплыва первоклассников
Здание школы передадут соседней гимназии.
Здание школы передадут соседней гимназии.
Школа искусств в Академгородке будет закрыта и передана в управление гимназии № 13. Решение принято в связи с большим количеством первоклассников.
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В мэрии напомнили, что временная и постоянная регистрация имеют равноценный характер. Школы не имеют права отдавать предпочтение детям, которые прописаны на постоянной основе. Также в администрации пояснили, что гимназия предоставляла свои площади безвозмездно, пока была такая возможность.
«В сложившейся ситуации необходимо перепрофилировать под учебные кабинеты все имеющиеся помещения. В здании можно будет оборудовать 8 дополнительных классов», — рассказали в управлении.
Однако с решением перепрофилировать школу искусств не согласились родители ее воспитанников. Красноярцы считают происходящее «рейдерским захватом» и намерены провести собрание для обсуждения ситуации.