Школу искусств в Академгородке закроют из-за наплыва первоклассников

Школа искусств в Академгородке будет закрыта и передана в управление гимназии № 13. Решение принято в связи с большим количеством первоклассников.

По данным пресс-службы управления образования мэрии Красноярска, на микроучастке гимназии зарегистрированы около 150 детей, записанных в первый класс. Однако на текущий момент подано более 200 заявлений, причем треть из них — по временной прописке. Чтобы вместить всех желающих, школу искусств отдадут под учебные классы.

В мэрии напомнили, что временная и постоянная регистрация имеют равноценный характер. Школы не имеют права отдавать предпочтение детям, которые прописаны на постоянной основе. Также в администрации пояснили, что гимназия предоставляла свои площади безвозмездно, пока была такая возможность.

«В сложившейся ситуации необходимо перепрофилировать под учебные кабинеты все имеющиеся помещения. В здании можно будет оборудовать 8 дополнительных классов», — рассказали в управлении.

Однако с решением перепрофилировать школу искусств не согласились родители ее воспитанников. Красноярцы считают происходящее «рейдерским захватом» и намерены провести собрание для обсуждения ситуации.