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07:09 (мск), источник: ДЕЙТА

На Земле леопарда с браконьерами борются всем миром

Бороться с главными угрозами для природы юго-западного Приморья плечом к плечу будут сотрудники «Земли леопарда», полиция и местные власти.

Тема защиты дальневосточного леопарда от браконьеров и пожаров стала центральной на рабочей встрече руководства УМВД России по Приморскому краю и ФГБУ «Земля леопарда», сообщает ИА «Дейта».

«Специальное совещание состоялось в рамках рабочего визита начальника Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева в Хасанский район. Участие в обсуждении самых важных вопросов взаимодействия приняли руководство аппарата управления внутренних дел, директор ФГБУ “Земля леопарда” Татьяна Барановская и заместитель директора по охране Евгений Стома, глава Хасанского района Сергей Овчинников, представители МЧС и регионального охотнадзора», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».

Одной из первых тем обсуждения стало браконьерство и нарушение режима охраняемой территории национального парка. Хотя по итогам 2016 года отмечается тенденция к снижению количества как административных правонарушений, так и природоохранных преступлений, проблема остается острой. Так, за последний год сотрудниками отдела охраны «Земли леопарда» выявлено 213 нарушений: это и незаконная рубка деревьев, и охота на территории нацпарка, и незаконное пребывание на охраняемой природной территории. На нарушителей административного законодательства наложены штрафы на общую сумму 634 тысячи рублей. По выявленным нарушениям полицией было возбуждено восемь уголовных дел.

«У границ национального парка расположено много населенных пунктов, а также дороги регионального и местного значения. В Хасанском районе зарегистрировано более 1500 владельцев оружия, в распоряжении у них — почти 2500 ружей. Правоохранительным органам также регулярно приходится изымать у местных жителей незарегистрированное оружие. Свою роль играет и сложная экономическая обстановка: у части населения просто нет работы. Кроме того, до сих пор госинспекторам “Земли леопарда” приходится сталкиваться с охотниками, которые проникают на особо охраняемую природную территорию из соседних охотничьих хозяйств», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, с каждым годом браконьерство приобретает все более изощренные формы, повышается уровень юридической грамотности браконьеров, их техническая подготовка. Поэтому национальный парк с момента своего создания активно сотрудничает с УМВД России по Приморскому краю. Сегодня работа по повышению эффективности этого взаимодействия продолжается: для профилактики, выявления и пресечения незаконной охоты на «Земле леопарда» полиция и государственные инспекторы национального парка проводят совместные рейды, а для оптимизации тактики взаимодействия — специальные рабочие встречи.

Не менее важный вопрос — борьба с огнем. Несмотря на многочисленные профилактические меры и активную работу с местным населением, пожары ежегодно охватывают сотни гектаров как заповедных земель, так и соседних с нацпарком территорий. В этом году, помимо оперативного устранения возгораний. сотрудники «Земли леопарда» намерены активно фиксировать сами поджоги. Информацию об обнаружении зачинщиков пожаров государственные инспекторы также будут передавать в полицию.

Подводя итоги совещания, его участники поблагодарили друг друга за вклад, вносимый в дело охраны уникальной природы Приморья.

«Дальневосточный леопард — гордость Приморского края, и сохранить этих редких животных — наша общая задача, — подчеркнул начальник УМВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев. — Уверен, что взаимодействие сотрудников “Земли леопарда” и правоохранительных органов поможет сохранить уникальную природу. Грамотно выстраивая совместную работу, мы не позволим браконьерам и нарушителям режима охраняемой территории уйти от ответственности».

«Подобные рабочие встречи очень продуктивны для дальнейшего повышения эффективности природоохранной деятельности национального парка, — отметила директор ФГБУ “Земля леопарда” Татьяна Барановская. — Сегодня нам в формате дискуссии удалось обсудить важнейшие проблемы общей работы. Сомнений нет — эффективность нашего взаимодействия с полицией растет, но и враги дальневосточного леопарда не стоят на месте. Поэтому мы продолжим повышать уровень сотрудничества».

Кроме того, в рамках рабочего визита в Хасанский район Николай Афанасьев встретился с жителями Славянского городского поселения и ответил на вопросы о работе служб и подразделений полиции, состоянии правопорядка на территории района. После завершения встречи генерал-майор полиции вручил работающим здесь профессионалам благодарственные письма за активное участие в повседневной жизни ОМВД России по Хасанскому району. Среди прочих был отмечен высокий вклад заместителя директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгения Стомы в повышение уровня профилактики борьбы с преступностью.

ФГБУ «Земля леопарда» напоминает, что нахождение на территории национального парка без специального пропуска, с оружием, а также во время пожароопасного периода категорически запрещено. Получить пропуск можно в визит-центре «Земли леопарда» в селе Барабаш. Кроме того, в связи с ростом угрозы возникновения палов дирекция ФГБУ «Земля леопарда» убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. Если вы заметили возгорания на территории национального парка «Земля леопарда», необходимо связаться с оперативным дежурным по телефону: 8 (42331) 54−121.

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