Метеорологи выпустили атлас с 12 новыми типами облаков
Всемирная метеорологическая организация объявила о признании 12 новых типов облаков.
Всемирная метеорологическая организация объявила о признании 12 новых типов облаков.
Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков.
Впервые они были сфотографированы в 2006 году в американском штате Айова.
В пополненный список были также включены и катящиеся облака, напоминающие формой трубу, простирающуюся вдоль линии горизонта.
Как отмечается, современные гаджеты, находящиеся постоянно под рукой, дали возможность не только специалистам снимать облака, которые очень быстро меняются или же вовсе исчезают.
Помимо облаков, в атлас также включены сведения о редких видах радуг, снежных смерчах и о граде.
В первом издании атласа, вышедшем в свет еще в 1896 году, было всего 28 цветных фотографий с подробным описанием.
Нынешнее издание Международного атласа облаков является цифровым и доступно в интернете.