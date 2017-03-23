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08:19 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на пешеходных переходах нашли ледяные накаты

Нарушения обнаружили в ходе рейда.

Ледяные накаты нашли на пешеходных переходах в Омске.

Сотрудники регионального минстроя вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого проверили те участки дорог, по которым ещё в зимнее время были выписаны предписания — улицы 33-я Северная, 11-я Амурская, 24-я Северная, Орджоникидзе, Семиреченская и Интернациональная. По результатам, общее состояние дорог удовлетворило проверяющих, но штрафы всё равно были выписаны.

Особо отметили улицу Семиреченскую — ещё не весь снег вывезли с этого участка. Также специалисты обратили внимание на заужение проезжей части на 11−1 Амурской, 24-й Северной и других улицах. Кроме этого, в уборке от снега ещё нуждаются и пешеходные переходы.

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