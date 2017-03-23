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07:12 (мск), источник: Informburo.kz

Разговоры пилотов с диспетчерами алматинского аэропорта стали доступны в прямом эфире

В Интернете появился сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени прослушивать, о чём говорят пилоты и авиадиспетчеры.

Источник: Informburo.kz

В Сети появился сервис, позволяющий в прямом эфире слушать переговоры пилотов с диспетчерами аэропортов, сообщает портал «Мой город».

На портале Listen to the cloud в режиме реального времени транслируется эфир аэропортов разных стран. Разговоры экипажей с диспетчерами происходят на фоне электронной музыки и напоминают саундтреки к фильмам.

На сайте представлены переговоры многих аэропортов мира.

Из казахстанских можно слушать эфир воздушной гавани Алматы. Из стран СНГ — Москва (Шереметьево), Пулково, Толмачево (Новосибирск), Омск Центральный, Киев.

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Разговоры пилотов с диспетчерами алматинского аэропорта стали доступны в прямом эфире
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