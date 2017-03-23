Разговоры пилотов с диспетчерами алматинского аэропорта стали доступны в прямом эфире

В Сети появился сервис, позволяющий в прямом эфире слушать переговоры пилотов с диспетчерами аэропортов, сообщает портал «Мой город».

На портале Listen to the cloud в режиме реального времени транслируется эфир аэропортов разных стран. Разговоры экипажей с диспетчерами происходят на фоне электронной музыки и напоминают саундтреки к фильмам.

На сайте представлены переговоры многих аэропортов мира.

Из казахстанских можно слушать эфир воздушной гавани Алматы. Из стран СНГ — Москва (Шереметьево), Пулково, Толмачево (Новосибирск), Омск Центральный, Киев.