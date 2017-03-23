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07:26 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярке заменили клапан сердца через маленький разрез

Обычно протезирование клапана проводится со вскрытием грудной клетки, после чего у пациентов остается большой шрам.

Из красноярского Кардиоцентра выписали молодую женщину, которой провели одну из первых операций по замене клапана сердца через межреберный разрез — всего в 7 см.

Как пояснили в пресс-службе учреждения, обычно протезирование клапана проводится со вскрытием грудной клетки, после чего у пациентов остается большой шрам. Провести вмешательство без вскрытия грудной клетки позволяет технология мини-доступа при эндоскопической видеоподдержке. В красноярском Кардиоцентре через мини-доступ теперь выполняется пластика и протезирование аортального и митрального клапанов сердца.

«Особенность реконструкции и протезирования митрального клапана через минидоступ состоит в том, что мы делаем правостороннюю торакотомию — проще говоря, межреберный разрез всего в 7 сантиметров. Искусственное кровообращение подключаем через бедренные сосуды, а это небольшие разрезы», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 3 Кардиоцентра Дмитрий Буянков.

«Такой метод имеет строгие показания, — пояснил хирург. — Пациенты — в основном молодые женщины, для которых косметический эффект операции имеет большое значение. Безусловно, хирургу работать гораздо сложнее, чем при классической открытой операции, мы ограничены в пространстве, и здесь должна быть уверенность в профессионализме всей команды. Для нас главное — сохранить эффективность нашего вмешательства. Но не только устранить порок сердца, а еще и добиться косметического эффекта для женщин, у которых еще вся жизнь впереди».

Пациентка Наталья, которая недавно выписалась после замены клапана через минидоступ, выразила благодарность врачам: «У меня был врожденный порок сердца, который себя особо не проявлял, но в последнее время ситуация изменилась. Конечно, боялась операции, но все прошло хорошо. Я доверилась врачам и верила, что все будет хорошо. В реанимации, и потом уже в отделении все были настолько заботливые и доброжелательные, что я благодарна врачам и всему персоналу центра».

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