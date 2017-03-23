Проводница поезда стала самой красивой студенткой в Новосибирске

Традиционный конкурс «Мисс студенческие отряды» проводится в Новосибирской области уже в седьмой раз и состоит из двух этапов. Как сообщили VN.ru организаторы, в этом году в первом этапе конкурса за право попасть в финал боролись 74 девушки. Им предстояло написать эссе на тему «Красота — это…», снять о себе видеоролик от лица героини известной телепередачи, согласно жеребьевке, а также приготовить и представить кулинарное блюдо.

«Участницы прекрасно справились со всеми заданиями и удивляли компетентных членов жюри своими творческими и кулинарными способностями, — говорит организатор Анжелика Лазебная. — Перед членами жюри, в свою очередь, стояла сложная задача — определить финалисток конкурса. Таким образом, по итогам заочного этапа из 74 претенденток в финал попали только 15 девушек».

Несколько недель финалистки проходили курс подготовки. Их ждали каждодневные репетиции дефиле и танца, фотосессии, мастер-классы от салонов красоты и модельных агентств Новосибирска.

Вчера зрителей в клубе «Отдых», который, напомним, теперь находится на улице Гоголя, ожидали различные дефиле, зажигательные танцы, интеллектуальный конкурс, в них девушкам предстояло не только продемонстрировать свою красоту, но и проявить творческие и интеллектуальные способности.

В итоге «Мисс студенческие отряды-2017» стала 18-летняя Татьяна Урбанович. Она состоит в железнодорожном отряде «Пункт назначения» и летом работает проводницей поезда. Девушка учится в СГУГиТ.

Победительница конкурса Татьяна Урбанович летом работает проводницей поезда.

Вице-мисс стала 20-летняя Диана Пятаева. Она тоже работает проводницей и состоит в студенческом отряде «Магистраль». Учится Диана в РАНХиГС.

«Мисс зрительских симпатий» стала 19-летняя студентка СГУПС Полина Кинд, которая работает в строительном отряде «Алмаз».

«Мне 18 лет, учусь на биолого-технологическом факультете Аграрного университета. На конкурс красоты пришла впервые, но опыт в модельных показах и есть, — говорит одна из прекрасных участниц конкурса Вероника Евсюкова. — В себя не верила, не ожидала, что пройду в финал, но я очень благодарна близким за то, что они до последнего верили в меня и что именно мама заставила перебороть страх и выступить на кулинарном конкурсе.

Вероника Евсюкова советует всем девушкам верить в себя.

Здесь собрались самые лучшие девочки, которые не только обладают внешней красотой, но и внутренней. Конкурс научил меня распределять свое время, учиться общаться с новыми людьми, уметь найти подход, доказывать себе, что ты можешь. А самое главное — верить в себя и свои силы, помнить, что безвыходных ситуаций не бывает.

— Ой, у меня еще ни разу не брали интервью, поэтому опыта в этом деле нет, — улыбается еще одна красавица-студентка Марина Летунова. — Мне 22 года, учусь на первом курсе магистратуры в Новосибирском государственном техническом университете по направлению «Экономика». С 2014 года являюсь бойцом студенческого педагогического отряда «Будущее Время». Очень люблю танцевать, увлекаюсь активными видами спорта. Осваиваю сноуборд и конный спорт.

Почему участвую в конкурсе? Это всегда прекрасная возможность узнать себя с другой стороны, открыть новые стороны своей личности, встретить новых друзей, оценить свои возможности. Впечатлений от конкурса очень много. С самого первого дня непростые репетиции, постановки дефиле, танца, две крутые фотосессии, особенно мне запомнилась фотосессия в образах. Вот здесь я не ожидала, что фотографии получатся настолько шикарными.

— Кем вы работаете летом?

— Проработала два года вожатой в детском лагере. В младших отрядах. Там поняла, что люблю детей и прекрасно нахожу с ними общий язык. Дети меня тоже любят, но почему-то именно дети-бунтари.

А очаровательная Александра Гурская учится в Новосибирском государственном аграрном университете, состоит в студенческом педагогическом отряде «Крылатые» и играет в сборной вуза по баскетболу (рост 185 см).

Александра Гурская призналась, что очень любит детей.

— Александра, вы тоже трудитесь вожатой? Сколько зарабатываете?

— Это зависит от детского лагеря. За одну смену, а это 21 день, выходит от 8 до 10 тысяч рублей.

Но больше всех корреспондента VN.ru очаровала брюнетка Алена Белоусова. Девушка учится на 2 курсе в РАНХиГСе и является комиссаром студенческого строительного отряда «ГосБат». «Мы с девочками три недели готовились к финалу, — говорит Алена. — Впечатлений у меня масса! Я рада, что мы нашли общий язык и создали комфортную атмосферу друг для друга. Проходя заочный этап этого конкурса, я нисколько не волновалась, поскольку знала, что точно пройду в финал».

— Алена, а комиссар студенческого отряда это кто?

— Комиссар — это душа отряда. Во время учебы моя деятельность заключается в том, чтобы проводить разные развлекательные мероприятия, помогать ребятам в подготовке к конкурсам среди отрядов, поддерживать теплую и дружелюбную атмосферу. Я в отряде два года. Работал прошлым летом в Новосибирском аквапарке — мыли окна и горки, заливали бетон и даже укладывали кирпич.

— Сколько заработали?

— Заработная плата на всех объектах разная. К примеру, на стройках всероссийского масштаба бойцы стройотрядов могут зарабатывать до 50 тысяч рублей в месяц! Наша стройка же была небольшой, поэтому мы зарабатывали не больше 20. Но все же каждый боец вам скажет, что в такой работе главное не деньги, а новые друзья, эмоции и воспоминания, о которых мы будем рассказывать нашим детям.

Конкурсантки нашли общий язык и создали комфортную атмосферу друг для друга.

Добавим, все финалистки конкурса красоты «Мисс студенческие отряды» получили множество подарков от партнеров конкурса, а победительнице была вручена корона королевы красоты и планшет Apple ipad.