В Кемеровской области бухгалтер присвоила более 57 млн рублей

Бухгалтер МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» присвоила более 57 млн рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, по факту хищения возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Установлено, что с сентября 2015 по декабрь 2016 года в основную кассу МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» поступали платежи от жителей района за коммунальные услуги. Но в кассовых ордерах суммы занижались и после присваивались. Выяснилось, что так одна из сотрудниц бухгалтерии решила подзаработать на фондовых рынках. Она переводила деньги в брокерскую контору в Лондоне с сентября 2016 года. Всего бухгалтер похитила 57 млн 170 тысяч рублей. Прибыль женщина планировала вернуть в кассу предприятия.

Сейчас бухгалтер уволена в связи с утратой доверия. В отношении нее возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.