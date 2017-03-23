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07:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы просят восстановить виадук на ул. Семафорной

Жители боятся переходить оживленную магистраль.

Жители Красноярска настаивают на том, чтобы власти совместно с КрасЖД и застройщиками восстановили разрушенный виадук на ул. Семафорной. Горожане боятся переходить дорогу, а каких-либо альтернатив у них пока нет — ближайший переход находится в 1 км от месторасположения виадука.

Ранее в департаменте градостроительства администрации Красноярска сообщали, что на ул. Семафорной планируют соорудить новый комплекс из пешеходного перехода, железнодорожной платформы и автопарковки. Однако к реализации проекта пока никто не приступил.

«К проекту проявила внимание крупная строительная компания, которая высказала заинтересованность в создании современной комфортной среды для жизни людей в новом микрорайоне. Со своей стороны Красноярская железная дорога, конечно, готова выдать нашим партнерам — частным инвесторам, технические условия. Пока такого обращения не было», — заявил пресс-секретарь Красноярской железной дороги Степан Алексеев.

Застройщик, в свою очередь, ссылается на местные власти и железную дорогу, переводя всю ответственность на них. Однако никаких конкретных предложений от компании пока не поступало.

Напомним, в октябре 2014 года грузовик наехал на опору пешеходного моста по ул. Семафорной, 321. В результате происшествия пострадали два пешехода, один из них скончался. Виновника ДТП осудили на 4 года.

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