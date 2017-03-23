От 10 до 30 тысяч рублей обойдётся установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки

Точная цена установится после того, как сформируется пул сертифицированных мастерских и будет создана конкурентная среда, уточнил Жерегеля. Устанавливать устройства в Приморье начнут с 4—5 апреля.
Чтобы прости процедуру установки, водителям нужно будет приобрести систему «ЭРА-ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль. Затем VIN номер, номер кузова и id устройства нужно будет внести в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». После этого автовладелец получает сертификат безопасности в специальной лаборатории, проходит все процедуры на таможне и получает ПТС. Затем в течение 10 дней нужно установить систему в сертифицированных центрах и поставить машину на учёт в ГИБДД.
Сама процедура установки «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на автомобиль вместе с её регистрацией в единой системе занимает около получаса.
C 1 января в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены «ЭРА-ГЛОНАСС». Требование не распространяется на автомобили, получившие СБКТС и ПТС до 2017 года.
Тогда из-за отсутствия системы экстренного реагирования при авариях на таможне застряло около 1,5 тыс. автомобилей. Жители Владивостока вышли на митинг. А из-за новых правил ввоз подержанных иномарок во Владивосток сократился вдвое.
«ЭРА-ГЛОНАСС» — государственная система экстренного реагирования, призванная сократить количество аварий на дорогах. В случае аварии она автоматически подаёт сигнал в службы экстренного реагирования.