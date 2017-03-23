На реках Жигаловского района начали пилить лёд
Пилить лед начали на реке Илга вблизи посёлка Кайдакан в Жигаловском районе.
Пилить лед начали на реке Илга вблизи посёлка Кайдакан в Жигаловском районе.
Пилить лед начали на реке Илга вблизи посёлка Кайдакан в Жигаловском районе. Как 23 марта 2017 года сообщила
Распиловка льда на участках рек, подверженных ледовым заторам во время весеннего половодья, является одной из превентивных мер, предпринимаемых муниципальными образованиями. Всего в Иркутской области запланировано провести распиловку льда на затороопасных участках рек общей протяженностью 13,188 км и чернение льда общей площадью 1,01 кв. км.
При подготовке северных районов области к паводкоопасному сезону учитывается не только готовность рек к ледоходу, но и способность к своевременному реагированию и принятию необходимых решений должностных лиц. Для этого дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области проводит тренировки с работниками единых
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