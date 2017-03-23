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07:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

На реках Жигаловского района начали пилить лёд

Пилить лед начали на реке Илга вблизи посёлка Кайдакан в Жигаловском районе.

Пилить лед начали на реке Илга вблизи посёлка Кайдакан в Жигаловском районе. Как 23 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, всего запланировано пропилить более 200 метров. На реке Лене вблизи посёлка Жигалово такие же работы пройдут 25 марта.

Распиловка льда на участках рек, подверженных ледовым заторам во время весеннего половодья, является одной из превентивных мер, предпринимаемых муниципальными образованиями. Всего в Иркутской области запланировано провести распиловку льда на затороопасных участках рек общей протяженностью 13,188 км и чернение льда общей площадью 1,01 кв. км.

При подготовке северных районов области к паводкоопасному сезону учитывается не только готовность рек к ледоходу, но и способность к своевременному реагированию и принятию необходимых решений должностных лиц. Для этого дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области проводит тренировки с работниками единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Подобные тренировки прошли накануне в ЕДДС Тайшетского района.

Традиционно в Иркутской области паводки прогнозируются на территории Качугского, Жигаловского, Киренского, Катангского, Тайшетского, Чунского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского районов. Это северные и северо-западные районы бассейнов рек Лены, Киренги и Нижней Тунгуски. В зону возможного затопления, в случае паводка, попадают 57 населённых пунктов.

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