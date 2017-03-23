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07:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Люди Путина озабочены ценами на лекарства для хабаровчан

Почти половина жизненно важных лекарств закупаются больницами Хабаровского края по завышенным ценам, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В рамках проекта “За доступные лекарства” активистами Хабаровского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведён мониторинг сравнения региональных перечней льготных лекарственных препаратов, утвержденных на 2017 год, с аналогичным федеральным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мониторинг показал, что из 650 важнейших лекарств, указанных в федеральном документе, в региональный включены лишь 346. Это составляет 53 процента от общего количества», — говорится в сообщении регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае.

Напомним, цены на лекарства из федерального перечня регулируются государством. Если препарата нет в региональном перечне, то субъекты РФ закупают его по коммерческим ценам производителей. Это приводит к тому, что меньшее число льготников получает меньший объем лекарств.

В минувшем году Хабаровский край стал одним из шести регионов, которые привели свой перечень жизненно необходимых и лекарств в полное соответствие с федеральным. Сейчас по сравнению с прошлым годом число идентичных позиций в региональном и федеральном перечнях сократилось практически в два раза. Проект ОНФ «За доступные лекарства» направлен не только на повышение доступности лекарств для пациентов-льготников, но и на сокращение бюджетных расходов.

«Согласно 41 статье Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правила формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденные постановлением правительства РФ 28.08.2014 года № 871, регламентируют, что в региональном списке жизненно важных лекарственных препаратов должно быть не меньше позиций, чем в федеральном. Ежегодно список обновляется. Регионы могут самостоятельно менять лекарства на аналогичные, но с более высокой или низкой закупочной стоимостью. Есть много вариантов, чем может быть продиктовано такое решение», — рассказала сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Галина Кононенко.

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