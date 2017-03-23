Люди Путина озабочены ценами на лекарства для хабаровчан

«В рамках проекта “За доступные лекарства” активистами Хабаровского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведён мониторинг сравнения региональных перечней льготных лекарственных препаратов, утвержденных на 2017 год, с аналогичным федеральным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мониторинг показал, что из 650 важнейших лекарств, указанных в федеральном документе, в региональный включены лишь 346. Это составляет 53 процента от общего количества», — говорится в сообщении регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае.

Напомним, цены на лекарства из федерального перечня регулируются государством. Если препарата нет в региональном перечне, то субъекты РФ закупают его по коммерческим ценам производителей. Это приводит к тому, что меньшее число льготников получает меньший объем лекарств.

В минувшем году Хабаровский край стал одним из шести регионов, которые привели свой перечень жизненно необходимых и лекарств в полное соответствие с федеральным. Сейчас по сравнению с прошлым годом число идентичных позиций в региональном и федеральном перечнях сократилось практически в два раза. Проект ОНФ «За доступные лекарства» направлен не только на повышение доступности лекарств для пациентов-льготников, но и на сокращение бюджетных расходов.