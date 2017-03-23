Рассказ жителя Владивостока, освобожденного из дагестанского рабства
Совсем недавно жителя Владивостока Владимира Мухотина и трех его «друзей по несчастью» освободили из рабства в Дагестане волонтеры движения «Альтернатива».
Совсем недавно жителя Владивостока Владимира Мухотина и трех его «друзей по несчастью» освободили из рабства в Дагестане волонтеры движения «Альтернатива».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, вербовщики заманили, приехавших в Москву мужчин на заработки. Молодые люди славянской внешности подошли к Владимиру на вокзале и рассказали о больших возможностях, которые его ждут на кирпичном заводе в Каспийске.
По дороге новоиспеченных рабов спаивали водкой и вывозили в Дагестан. Уже на кирпичном заводе выяснялось, что мужчины не могут покинуть предприятие — от них требовали отработать затраченные на дорогу деньги. По словам невольников, они жили в тяжелых условиях, питались ужасно, денег не получали. Работали фактически за еду.
Как сообщили в движении «Альтернатива», о взятых в рабство мужчинах волонтеры узнали благодаря Владимиру, который сумел дозвониться до матери и сообщить ей о своем заточении. Волонтеры нашли невольников и помогли им покинуть предприятие. Теперь мужчины на свободе.