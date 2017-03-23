Рассказ жителя Владивостока, освобожденного из дагестанского рабства

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, вербовщики заманили, приехавших в Москву мужчин на заработки. Молодые люди славянской внешности подошли к Владимиру на вокзале и рассказали о больших возможностях, которые его ждут на кирпичном заводе в Каспийске.

По дороге новоиспеченных рабов спаивали водкой и вывозили в Дагестан. Уже на кирпичном заводе выяснялось, что мужчины не могут покинуть предприятие — от них требовали отработать затраченные на дорогу деньги. По словам невольников, они жили в тяжелых условиях, питались ужасно, денег не получали. Работали фактически за еду.