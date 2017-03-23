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10:42 (мск), источник: Моя Планета

Ученые выяснили, как выглядел средневековый бедняк

Специалисты из Кембриджского университета и Университета Данди (Великобритания) реконструировали внешность и образ жизни бедняка XIII века, чьи останки были обнаружены на территории современного колледжа.

До 1511 года на этом месте располагались госпиталь святого Иоанна Богослова и примыкающее к нему кладбище.

Археологи считают, что мужчина был постояльцем благотворительного учреждения, которое оказывало помощь неимущим, старикам и инвалидам. Ученым удалось реконструировать внешность этого человека, а также узнать некоторые факты биографии.

Context 958 — под таким кодовым именем мужчина фигурирует в исследовании — умер в возрасте примерно 40 лет. Состояние его скелета свидетельствует о том, что при жизни он выполнял тяжелую физическую работу, однако специалисты не могут назвать точную профессию. Любопытно, что Context 958 ел много мяса и рыбы, а ведь подобный рацион был в то время редкостью для бедняков. Ученые предполагают, что мужчина мог быть занят в торговле или его деятельность давала доступ к такой пище. Возможно, он не смог продолжать работу из-за болезни. Так его единственным приютом стала богадельня, передает «Вокруг света».

О непростой судьбе свидетельствует и зубная эмаль бедняка: в юности она дважды переставала расти, что свидетельствует о болезни или крайней нужде. Археологи также обнаружили след от удара тупым предметом по затылку, однако они уверены, что причиной смерти стал не он.

Большинство исторических свидетельств о жизни в Средние века описывают быт состоятельных людей. В то время чем меньше денег и имущества у вас было, тем менее вероятно, что кто-то написал бы о вас.
Джон Робб
кембриджский археолог

Так что такие скелеты — редкая и удачная возможность больше узнать о жизни менее состоятельных жителей средневековой Европы".

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