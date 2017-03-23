Ученые выяснили, как выглядел средневековый бедняк

Context 958 — под таким кодовым именем мужчина фигурирует в исследовании — умер в возрасте примерно 40 лет. Состояние его скелета свидетельствует о том, что при жизни он выполнял тяжелую физическую работу, однако специалисты не могут назвать точную профессию. Любопытно, что Context 958 ел много мяса и рыбы, а ведь подобный рацион был в то время редкостью для бедняков. Ученые предполагают, что мужчина мог быть занят в торговле или его деятельность давала доступ к такой пище. Возможно, он не смог продолжать работу из-за болезни. Так его единственным приютом стала богадельня, передает «Вокруг света».

О непростой судьбе свидетельствует и зубная эмаль бедняка: в юности она дважды переставала расти, что свидетельствует о болезни или крайней нужде. Археологи также обнаружили след от удара тупым предметом по затылку, однако они уверены, что причиной смерти стал не он.