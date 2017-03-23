Ученые: площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась

ТОКИО, 23 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Площадь ледяного покрова антарктических морей сократилась по состоянию на 1 марта до минимального уровня за все время наблюдений за ними из космоса и составила 2 млн 150 тыс. кв. километров. Об этом объявил в четверг японский Национальный институт полярных исследований.

По его данным, площадь ледяного покрова морей Антарктики составляет сейчас примерно 70% от минимальных уровней, фиксировавшихся в период с 2000 до 2009 года. Регулярные наблюдения из космоса за ними ведутся с 1978 года. Нынешние данные получены после анализа сообщений, полученных с научного спутника «Сидзуку» («Роса»), который принадлежит японскому авиакосмическому агентству JAXA (ДЖАКСА).