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09:11 (мск), источник: ТАСС

Ученые: площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась

Специалисты полагают, что сокращение ледяного покрова может объясняться повышением температуры воды, а также направлениями ветров и океанских течений.

ТОКИО, 23 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Площадь ледяного покрова антарктических морей сократилась по состоянию на 1 марта до минимального уровня за все время наблюдений за ними из космоса и составила 2 млн 150 тыс. кв. километров. Об этом объявил в четверг японский Национальный институт полярных исследований.

По его данным, площадь ледяного покрова морей Антарктики составляет сейчас примерно 70% от минимальных уровней, фиксировавшихся в период с 2000 до 2009 года. Регулярные наблюдения из космоса за ними ведутся с 1978 года. Нынешние данные получены после анализа сообщений, полученных с научного спутника «Сидзуку» («Роса»), который принадлежит японскому авиакосмическому агентству JAXA (ДЖАКСА).

Специалисты Национального института полярных исследований полагают, что сокращение ледяного покрова может объясняться повышением температуры воды, а также направлениями ветров и океанских течений, которые нуждаются в дополнительном изучении.

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