Должников в Артеме ждут судебные разбирательства и аресты имущества

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Более 1,6 тысячи абонентов филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», проживающих в Артеме, в этом месяце получат уведомления о задолженности за тепло и горячее водоснабжение. В случае неуплаты должников ждут судебные разбирательства и аресты имущества, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Предупреждения являются последним напоминанием для неплательщиков, в противном случае энергетики будут вынуждены перейти к более эффективным мерам. Должников ждут судебные разбирательства, начисление пеней, визиты судебных приставов, аресты имущества, банковских счетов и автомобилей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом.

Энергетики вынуждены прибегать к столь серьезным мерам, так как сегодня жители г. Артем остаются должны филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» почти 132 млн рублей за тепло и горячее водоснабжение. Кроме уведомительной работы специалисты Артемовского отделения теплосбыта в марте 2017 года проведут ряд мероприятий, направленных на информирование потребителей о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги.

Так, на этой неделе энергетики разместят в 70 многоквартирных домах г. Артем различные информационные объявления: о возможности заключения соглашения о реструктуризации, об оформлении субсидии, о мерах воздействия на злостных должников. Кроме этого в десяти домах будут размещены списки с номерами квартир неплательщиков с указанием суммы накопленного долга. В «черный список» попадут более 280 квартир, которые в сумме задолжали почти 9 млн рублей.

Стоит отметить, что энергетики всегда готовы пойти навстречу своим потребителям, и заключить договор о реструктуризации долга. Такое соглашение позволит гасить задолженность поэтапно в течение года, а также защитит от начисления пеней, судебных разбирательств и визитов судебных приставов.