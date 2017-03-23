Должников в Артеме ждут судебные разбирательства и аресты имущества
Энергетики направят абонентам последние уведомления перед принятием серьезных мер.
Энергетики направят абонентам последние уведомления перед принятием серьезных мер.
Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.
Более 1,6 тысячи абонентов филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», проживающих в Артеме, в этом месяце получат уведомления о задолженности за тепло и горячее водоснабжение. В случае неуплаты должников ждут судебные разбирательства и аресты имущества, сообщили ИА PrimaMedia в
Предупреждения являются последним напоминанием для неплательщиков, в противном случае энергетики будут вынуждены перейти к более эффективным мерам. Должников ждут судебные разбирательства, начисление пеней, визиты судебных приставов, аресты имущества, банковских счетов и автомобилей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом.
Энергетики вынуждены прибегать к столь серьезным мерам, так как сегодня жители г. Артем остаются должны филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» почти 132 млн рублей за тепло и горячее водоснабжение. Кроме уведомительной работы специалисты Артемовского отделения теплосбыта в марте 2017 года проведут ряд мероприятий, направленных на информирование потребителей о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги.
Так, на этой неделе энергетики разместят в 70 многоквартирных домах г. Артем различные информационные объявления: о возможности заключения соглашения о реструктуризации, об оформлении субсидии, о мерах воздействия на злостных должников. Кроме этого в десяти домах будут размещены списки с номерами квартир неплательщиков с указанием суммы накопленного долга. В «черный список» попадут более 280 квартир, которые в сумме задолжали почти 9 млн рублей.
Стоит отметить, что энергетики всегда готовы пойти навстречу своим потребителям, и заключить договор о реструктуризации долга. Такое соглашение позволит гасить задолженность поэтапно в течение года, а также защитит от начисления пеней, судебных разбирательств и визитов судебных приставов.
Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в абонентский отдел филиала «Приморская генерация АО «ДГК» в Артеме: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: