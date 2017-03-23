Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
В России поменяют расчет квартплаты
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
10:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Должников в Артеме ждут судебные разбирательства и аресты имущества

Энергетики направят абонентам последние уведомления перед принятием серьезных мер.

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Более 1,6 тысячи абонентов филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», проживающих в Артеме, в этом месяце получат уведомления о задолженности за тепло и горячее водоснабжение. В случае неуплаты должников ждут судебные разбирательства и аресты имущества, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Предупреждения являются последним напоминанием для неплательщиков, в противном случае энергетики будут вынуждены перейти к более эффективным мерам. Должников ждут судебные разбирательства, начисление пеней, визиты судебных приставов, аресты имущества, банковских счетов и автомобилей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом.

Энергетики вынуждены прибегать к столь серьезным мерам, так как сегодня жители г. Артем остаются должны филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» почти 132 млн рублей за тепло и горячее водоснабжение. Кроме уведомительной работы специалисты Артемовского отделения теплосбыта в марте 2017 года проведут ряд мероприятий, направленных на информирование потребителей о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги.

Так, на этой неделе энергетики разместят в 70 многоквартирных домах г. Артем различные информационные объявления: о возможности заключения соглашения о реструктуризации, об оформлении субсидии, о мерах воздействия на злостных должников. Кроме этого в десяти домах будут размещены списки с номерами квартир неплательщиков с указанием суммы накопленного долга. В «черный список» попадут более 280 квартир, которые в сумме задолжали почти 9 млн рублей.

Стоит отметить, что энергетики всегда готовы пойти навстречу своим потребителям, и заключить договор о реструктуризации долга. Такое соглашение позволит гасить задолженность поэтапно в течение года, а также защитит от начисления пеней, судебных разбирательств и визитов судебных приставов.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в абонентский отдел филиала «Приморская генерация АО «ДГК» в Артеме: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Международный день воды в Приморье: хороший повод узнать о мерах по охране ценного ресурса
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Прокурор назвал причину взрыва на складе боеприпасов на Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь