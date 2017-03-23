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08:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Найдены самые опасные места для выхода на лед в Новосибирской области

В связи увеличением сброса воды с ГЭС и понижением уровня воды в Новосибирском водохранилище лед просаживается, и в нем образуются трещины, возрастает вероятность возникновения несчастных случаев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Найдены самые опасные места для выхода на лед в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

«В связи увеличением сброса воды с ГЭС и понижением уровня воды в Новосибирском водохранилище лед просаживается, и в нем образуются трещины. С разрушением ледового покрова возрастает вероятность возникновения несчастных случаев в излюбленных местах рыбаков», — пояснили спасатели.

Наиболее опасными местами на акватории Новосибирского водохранилища стал Новосибирск, Искитимский и Ордынский районы и Бердский залив.

«Ниже по течению реки Обь ежедневно увеличивается протяженность полыньи, длина которой на сегодняшний день составляет 74 км, наблюдается ледостав с промоинами и вода поверх льда. В связи с этим в Колыванском, Новосибирском и Мошковском районах также не исключена вероятность провала людей и техники под лед, при выходе и выезде рыбаков в привычные места подлёдного лова рыбы», — отметили в ведомстве.

Напоминаем, что выход и выезд на лед запрещен вне ледовых переправ. Сейчас в Новосибирской области функционируют 2 ледовые переправы в Ордынском районе: «н.п. Спирино — н.п. Чингисы» — грузоподъемностью 2,5 тонны и «н.п. Ордынское — н.п. Нижнекаменка» — грузоподъемностью 4,5 тонны.

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