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08:36 (мск), источник: Om1.ru

Таможня передала музею в Омске 11 антикварных монет, изъятых в аэропорту

Гражданин России пытался перевезти в Германию деньги, отчеканенные с 1789 по 1908 год в Европе и в Африке.

Представители омской таможни отчитались, как они поступили с культурными ценностями, изъятыми в разные годы у контрабандистов. За последние годы отмечалось четыре случая, когда через границу Омской области пассажиры пытались нелегально вывезти из страны предметы и произведения искусства, имеющие серьёзную историческую ценность.

В 2007 году омские таможенники предотвратили контрабанду старинной иконы Богоматери «Знамение» в окладе и киоте, кремниевого кавалерийского мушкета образца 1854 года и пары дуэльных пистолетов XIX века в футляре.

В 2009 году в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль» таможенники обнаружили в вещах пассажиров, ехавших из России в Казахстан, золотую монету. Она была отчеканена в период с XIII по XV век в Золотой Орде — средневековом государстве, которое занимало огромную территорию в Евразии.

В 2013 году омские таможенники задержали жительницу Киргизии, которая пыталась вывезти из России рукописную икону конца XIX века. Образ Богоматери Тихвинской был написан маслом по дереву. Эксперты-искусствоведы из музея имени Врубеля установили культурную ценность иконы. В итоге Сибирское управление Министерства культуры РФ постановило передать старинный образ Омской епархии.

В 2015 году таможенники задержали в аэропорту практически клад. У некоего гражданина России, летевшего в Германию, обнаружили 11 монет. Серебряные, медные и бронзовые монеты были отчеканены с 1789 по 1908 год в Российской империи, во Франции, в Дании, в Румынии, в Нидерландах, в Австрии и в немецких колониях Африки. Несколько месяцев назад, в сентябре 2016 года, таможня передала монеты омскому историко-краеведческому музею.

Однако это не означает, что частным лицам вывозить из страны антиквариат запрещено. Омская таможня подчёркивает: предметы старины везти за границу разрешается на определённых условиях.

Елена Петрова, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Омской таможни:

 — Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) — свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого Министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы. Культурные ценности, вывозимые физическими лицами через таможенную границу, подлежат обязательному письменному декларированию.

К пассажирской таможенной декларации должно прилагаться письмо-подтверждение от Минкульта, а к письму — фотографии антиквариата, проштампованные экспертом по культурным ценностям.

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