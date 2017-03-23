Волгоградцы 25 марта присоединятся к экологической акции «Час Земли»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, гостей мероприятия ждут выступление творческих коллективов, конкурсы, викторины, экологическая зарядка, эстафеты. Победителям и активным участникам вручат призы. Кроме того, организаторы праздника обратятся к волгоградцам с призывом присоединиться к двум миллиардам человек из 175 стран мира и 25 марта в 20:30 выключить свет на один час.

«В это время погаснет подсветка многих зданий в городах России, в том числе, архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного», — добавили в облкомприроды.

Отметим, что организаторы акции в Волгограде обратились к местным предприятиям с просьбой отключить на час те источники энергопотребления, которые не являются жизненно важными. «Наша цель — в Год экологии привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с истощением природных ресурсов и энергосбережения», — подчеркнули в облкомприроды.