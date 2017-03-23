Волгоградцы 25 марта присоединятся к экологической акции «Час Земли»
Местных жителей приглашают 25 марта присоединиться к экологической акции «Час Земли» и в 15:00 прийти на праздник в Парк Дружбы «Баку-Волгоград».
Местных жителей приглашают 25 марта присоединиться к экологической акции «Час Земли» и в 15:00 прийти на праздник в Парк Дружбы «Баку-Волгоград».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В это время погаснет подсветка многих зданий в городах России, в том числе, архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного», — добавили в облкомприроды.
Отметим, что организаторы акции в Волгограде обратились к местным предприятиям с просьбой отключить на час те источники энергопотребления, которые не являются жизненно важными. «Наша цель — в Год экологии привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с истощением природных ресурсов и энергосбережения», — подчеркнули в облкомприроды.