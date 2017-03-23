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10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Юристы президента США пригрозили подростку судом за царапающих Трампа котят

Несовершеннолетняя жительница Сан-Франциско по имени Люси получила от юристов президента США Дональда Трампа письмо с претензиями по поводу созданного ею сайта, на котором котята царапают лицо американского лидера. По ее словам, ей пригрозили судом за оскорбление главы государства.

Источник: AP 2017

Об этом девушка рассказала изданию The Observer. Сначала Люси переименовала сайт с TrumpCat на KittenFeed, но адвокаты все еще настаивают на его полном удалении.

17-летняя Люси изучает программирование и в качестве тренировки своих умений создала простой одностраничный сайт, на котором посетители могут сыграть за котенка, стремящегося поцарапать президента.

Простите за мой французский, но чертовски возмутительно, что президент США имеет в распоряжении целую команду, которая рыскает по всему интернету и угрожает исками простым людям вроде меня.
Люси

При этом до того, как девушка рассказала об инциденте прессе, на ее сайт практически никто не заходил. Зачем команде бизнесмена понадобилось, чтобы непопулярный портал был удален из интернета, неизвестно.

Адвокаты Трампа не ответили на запросы издания.

В середине марта Трамп обрушился с критикой на клип на песню Lavender канадской группы BadBadNotGood, записанный при участии Снуп Догга. Президенту не понравилась сцена, в которой рэпер стреляет в голову похожего на него клоуна по имени Рональд Кламп.

Клип на песню Lavender группы BadBadNotGood при участии Снуп Догга
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