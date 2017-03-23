Стали известны даты сдачи ЕГЭ в Приморье

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Для выпускников одиннадцатых классов определены даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Напомним, ученики сдают два обязательных предмета: математику и русский язык. Остальные выбирают в зависимости от того, в какой вуз и на какой факультет хотят поступить, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Согласно приказу, утвержденному Министерством образования и науки России, в этом году выпускники сдают экзамены в следующие дни:

29 мая (понедельник) — география и информатика;.

31 мая (среда) — математика (базовый уровень);.

2 июня (пятница) — математика (профильный уровень);.

5 июня (понедельник) — обществознание;.

7 июня (среда) — физика, литература;.

9 июня (пятница) — русский язык;.

13 июня (вторник) — иностранные языки (письменная часть);.

15, 16 июня (четверг, пятница) — иностранные языки (устная часть);.

19 июня (понедельник) — химия, история.

Также для каждого предмета предусмотрены резервные дни — на случай болезни или когда выбранные экзамены выпадают на один день.

Напомним, с прошлого года в ЕГЭ внесены изменения. У экзамена по математике теперь есть два уровня: профильный и базовый. Уровень выбирает сам ученик, в зависимости от будущей профессии. Еще одно изменение коснулось экзамена по английскому языку: он состоит из двух частей — письменной и устной.

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: по математике — линейкой; по физике — линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии — непрограммируемым калькулятором; по географии — линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждения образования администрации Владивостока, в этом году выпускниками станут более 2 тысяч 11-классников города.