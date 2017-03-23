Южноуральский школьник — среди лучших в стране
Представитель Челябинской области попал в финал межрегионального конкурса «Ученик года».
Представитель Челябинской области попал в финал межрегионального конкурса «Ученик года».
Ученик Октябрьской школы № 1 Алексей Сычев поедет в Ульяновск, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В этом году форум посвятили Году экологии.
«В ходе конкурса участникам предстоит пройти проверку в восьми конкурсных испытаниях: визитная карточка “Оставить свой след”,
Добавим, что южноуральские школьники регулярно проходят в финал конкурса, а в прошлом году ученица из Озерска Анастасия Коршунова стала победительницей.