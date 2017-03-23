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08:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральский школьник — среди лучших в стране

Представитель Челябинской области попал в финал межрегионального конкурса «Ученик года».

Ученик Октябрьской школы № 1 Алексей Сычев поедет в Ульяновск, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В этом году форум посвятили Году экологии.

«В ходе конкурса участникам предстоит пройти проверку в восьми конкурсных испытаниях: визитная карточка “Оставить свой след”, мастер-класс “Экологическая мастерская”, домашнее задание “Экологический кодекс жителя Земли”, конкурс инфографики “Навстречу переменам!”, краеведческий конкурс “Широка страна моя родная”, импровизационные конкурсы “Я — лидер” и открытая дискуссия, конкурс портфолио», — отметили в министерстве образования и науки региона.

Добавим, что южноуральские школьники регулярно проходят в финал конкурса, а в прошлом году ученица из Озерска Анастасия Коршунова стала победительницей.

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