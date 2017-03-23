Вице-губернатор Долуда рассказал о реконструкции стадиона «Кубань»

Стадион «Кубань», который является домашней ареной для выступающего в текущем сезоне в ФНЛ одноименного клуба, станет базой для одной из команд-участниц чемпионата мира-2018.

«На тренировочные предыгровые площадки выделяется 134 миллиона рублей. Из них 70% — из федерального бюджета, 30% — из регионального. На тренировочные площадки баз размещения команд — 143 миллиона рублей. Это в среднем. Может быть чуть больше или чуть меньше. Примерно в 140−150 миллионов обойдется реконструкция стадиона «Кубань», — сказал Долуда.

«Уже начата его реконструкция как тренировочной площадки под базу размещения команд для чемпионата мира. Сейчас работы проводятся в подтрибунных помещениях восточной части. Все существующие раздевалки, душевые и другие помещения находятся под западной трибуной, поэтому проведению матчей ФНЛ ничего не мешает. Западная часть затронута не будет, потому что нет возможности привести ее в соответствие с требованиями ФИФА. А на восточной трибуне это сделать можно. Как только первенство ФНЛ завершится, за лето мы полностью заменим поле на стадионе», — рассказал он.