В Воронеже открыли мемориальную доску заслуженному ученому России
Юрий Борисович стал сооснователем Воронежской математической школы.
Юрий Борисович стал сооснователем Воронежской математической школы.
Мемориальную доску воронежскому математику Юрию Борисовичу открыли в среду, 22 марта, сообщила
Памятную доску открыл коллега математика, начальник управления
— Юрий Борисович возглавлял кафедру алгебры и топологических методов анализа, подготовил целую плеяду докторов наук, которые сейчас являются основой Воронежской математической школы, — добавил декан математического факультета Александр Баев.
Представители ВГУ решили увековечить память профессора мемориальной доской в 2015 году. Управление культуры и администрация Воронежа поддержали инициативу.
Справка РИА «Воронеж»
Юрий Борисович — профессор, доктор