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09:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открыли мемориальную доску заслуженному ученому России

Юрий Борисович стал сооснователем Воронежской математической школы.

Мемориальную доску воронежскому математику Юрию Борисовичу открыли в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба Воронежского государственного университета (ВГУ). Памятную табличку установили на фасаде дома № 19 по улице Театральная, где профессор жил с 1957 по 2007 годы.

Памятную доску открыл коллега математика, начальник управления научно-исследовательских работ Николай Близняков. Он подчеркнул вклад Юрия Борисовича в создание Воронежской математической школы.

— Юрий Борисович возглавлял кафедру алгебры и топологических методов анализа, подготовил целую плеяду докторов наук, которые сейчас являются основой Воронежской математической школы, — добавил декан математического факультета Александр Баев.

Представители ВГУ решили увековечить память профессора мемориальной доской в 2015 году. Управление культуры и администрация Воронежа поддержали инициативу.

Справка РИА «Воронеж»

Юрий Борисович — профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки России. Родился в 1930 году, в 1963 году основал в Воронежском государственном университете кафедру алгебры и топологических методов анализа и руководил ею до 2000 года. Стал сооснователем Воронежской математической школы. Ученый возглавлял работу по совершенствованию курсов алгебры, топологии, дифференциальной геометрии, спецкурсов для студентов, магистрантов и аспирантов. Среди учеников профессора Борисовича 26 кандидатов и 9 докторов наук.

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