В Воронеже открыли мемориальную доску заслуженному ученому России

Мемориальную доску воронежскому математику Юрию Борисовичу открыли в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба Воронежского государственного университета (ВГУ). Памятную табличку установили на фасаде дома № 19 по улице Театральная, где профессор жил с 1957 по 2007 годы.

Памятную доску открыл коллега математика, начальник управления научно-исследовательских работ Николай Близняков. Он подчеркнул вклад Юрия Борисовича в создание Воронежской математической школы.

— Юрий Борисович возглавлял кафедру алгебры и топологических методов анализа, подготовил целую плеяду докторов наук, которые сейчас являются основой Воронежской математической школы, — добавил декан математического факультета Александр Баев.

Представители ВГУ решили увековечить память профессора мемориальной доской в 2015 году. Управление культуры и администрация Воронежа поддержали инициативу.

Справка РИА «Воронеж»