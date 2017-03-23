На выходные в Москву придет похолодание
В субботу и воскресенье ожидаются холодные ночи, дневные температуры будут сохраняться в пределах 4−6 градусов тепла.
В субботу и воскресенье ожидаются холодные ночи, дневные температуры будут сохраняться в пределах 4−6 градусов тепла.
К предстоящим выходным в столице ожидаются осадки, а также снижение дневной и ночной температуры, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.
«В ночь на субботу не исключен небольшой мокрый снег, минимальная температура будет до минус 2 градусов, днем местами осадки, температура воздуха — плюс 3−5 градусов. При плотном
Погода начнет меняться уже в пятницу, отметила специалист — в Москву будут поступать порции более прохладного воздуха. Ночь будет относительно ясной, без осадков — и поэтому прохладной, температура воздуха в городе — около нуля градусов.
Завтра во второй половине дня подойдет очередной холодный фронт, который сначала проявит себя дождем, с 19 до 20 часов этот дождь перейдет в мокрый снег, но максимальная температура будет в интервале 12−13 часов, в Москве это около 6−8 градусов тепла, по области плюс 4−9 градусов
При этом четверг, по словам специалиста, окажется теплым и солнечным.
«Сегодня ночью прошли осадки, местами весьма значительные, до 8 мм. У нас проходил холодный атмосферный фронт, сейчас атмосферное давление в столичном регионе растет, погоду будет определять гребень антициклона с запада. Днем погода без осадков, то есть мы рассчитываем, что облачность будет рассеиваться, проглянет солнце, и поэтому температура воздуха будет довольно высокой, в Москве в пределах 8−10 градусов тепла», — добавила Позднякова.