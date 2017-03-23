На выходные в Москву придет похолодание

К предстоящим выходным в столице ожидаются осадки, а также снижение дневной и ночной температуры, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«В ночь на субботу не исключен небольшой мокрый снег, минимальная температура будет до минус 2 градусов, днем местами осадки, температура воздуха — плюс 3−5 градусов. При плотном северо-западном ветре будет казаться, что на улице довольно холодно. В последующие дни холодные ночи останутся, дневная температура будет в пределах плюс 4−6 градусов. То есть, если до этого температура была существенно, градусов на 5, выше климатической нормы, то мы будем рассчитывать, что в воскресенье она практически приблизится к норме», — рассказала Позднякова.

Погода начнет меняться уже в пятницу, отметила специалист — в Москву будут поступать порции более прохладного воздуха. Ночь будет относительно ясной, без осадков — и поэтому прохладной, температура воздуха в городе — около нуля градусов.