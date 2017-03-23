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11:23 (мск), источник: АиФ Крым

Музеи Алушты стали бесплатными для детей до 16 лет

Принятым постановлением администрацией Алушты был изменен возраст юных посетителей, которые могут посещать музеи бесплатно: с 7 до 16 лет.

Дети, которые не достигли возраста 16 лет, вне зависимости от своего гражданства, смогут бесплатно посещать музеи в Алуште. Соответствующее постановление приняла администрация города, передает Крыминформ.

Отметим, что принятым документом предполагается ряд изменений в ранее действующее постановлении администрации «О бесплатном и льготном посещении музейных учреждений городского округа Алушта». Так, был изменен возраст юных посетителей, которые могут посещать музеи бесплатно: с 7 до 16 лет. Отметим, что право на бесплатное посещение музеев получили и семьи, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет. Напомним, что ранее таким правом многодетные семьи могли воспользоваться только раз в месяц, в соответствии с графиком.

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