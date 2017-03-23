Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
В России поменяют расчет квартплаты
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
10:09 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ребенок заболел корью

В марте в Челябинске зарегистрирован случай кори у ребенка, посещающего детский сад. При этом трое контактных детей, не привитых против кори, отстранены от посещения детсада на период проведения карантинных мероприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ранее в Челябинской области случай заболевания кори был зарегистрирован в 2015 году у гражданина Киргизии, а в 2013 году имели место случаи распространения кори среди цыганского населения, не привитого против данной инфекции.

В 2017 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по кори наблюдается в ряде европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Польша, Румыния. С февраля 2016 года в Румынии заболело корью 3,4 тысячи человек, в результате вспышки кори умерло 17 детей, все они не были привиты против этой инфекции.

В рамках Национального календаря профилактических прививок в России проводится двукратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и в 6 лет, а также иммунизация против кори взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых или привитых однократно против этой инфекции и взрослых групп риска до 55 лет. В очагах инфекции прививки против кори проводятся всем лицам, имевшим контакт с заболевшим, без ограничения возраста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В апрельские субботники в Челябинске приведут в порядок фасады домов и остановки транспорта
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Прокурор назвал причину взрыва на складе боеприпасов на Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь