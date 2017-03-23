В Челябинске ребенок заболел корью

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ранее в Челябинской области случай заболевания кори был зарегистрирован в 2015 году у гражданина Киргизии, а в 2013 году имели место случаи распространения кори среди цыганского населения, не привитого против данной инфекции.

В 2017 году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по кори наблюдается в ряде европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Польша, Румыния. С февраля 2016 года в Румынии заболело корью 3,4 тысячи человек, в результате вспышки кори умерло 17 детей, все они не были привиты против этой инфекции.

В рамках Национального календаря профилактических прививок в России проводится двукратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и в 6 лет, а также иммунизация против кори взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых или привитых однократно против этой инфекции и взрослых групп риска до 55 лет. В очагах инфекции прививки против кори проводятся всем лицам, имевшим контакт с заболевшим, без ограничения возраста.