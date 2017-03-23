Житель Башкирии 15 раз нарушил ПДД
Мужчина оплатил задолженность только после вмешательства приставов.
Мужчина оплатил задолженность только после вмешательства приставов.
В Аургазинском районе республики появился злостный нарушитель ПДД: у мужчины имелось 15 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 9 тысяч рублей. Оплатить мужчина их не торопился, кроме того выяснилось, что он нигде официально не работает, по месту прописки не проживает, и никакого имущества за ним не числится.
Суд назначил должнику наказание в виде административного штрафа на сумму 8 тысяч рублей, и уже через пару дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.
— С начала года судебные приставы составили порядка 700 протоколов, — отметили в