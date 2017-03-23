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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии 15 раз нарушил ПДД

Мужчина оплатил задолженность только после вмешательства приставов.

В Аургазинском районе республики появился злостный нарушитель ПДД: у мужчины имелось 15 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 9 тысяч рублей. Оплатить мужчина их не торопился, кроме того выяснилось, что он нигде официально не работает, по месту прописки не проживает, и никакого имущества за ним не числится.

Суд назначил должнику наказание в виде административного штрафа на сумму 8 тысяч рублей, и уже через пару дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.

— С начала года судебные приставы составили порядка 700 протоколов, — отметили в пресс-службе УФССП по РБ. — По результатам их рассмотрения 350 неплательщиков привлекли к обязательным работам, 154-м назначили наказание в виде удвоения уже имеющегося штрафа и 77 должников арестовали на 10−15 суток.

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