Житель Башкирии 15 раз нарушил ПДД

В Аургазинском районе республики появился злостный нарушитель ПДД: у мужчины имелось 15 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 9 тысяч рублей. Оплатить мужчина их не торопился, кроме того выяснилось, что он нигде официально не работает, по месту прописки не проживает, и никакого имущества за ним не числится.

Суд назначил должнику наказание в виде административного штрафа на сумму 8 тысяч рублей, и уже через пару дней мужчина оплатил задолженность в полном объеме.