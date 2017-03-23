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10:13 (мск), источник: АиФ Калининград

32 жителя аварийных домов Калининграда получили ключи он новых квартир

32 жителя аварийных домов Калининграда получили ключи он новых квартир. Десять семей уже в ближайшее время будут отмечать новоселье.

Новые благоустроенные квартиры (с установленной сантехникой и косметическим ремонтом) администрация города приобрела в домах на ул. Новикова и Борисовский бульвар.

«Вообще мы за все время работы этой программы переселили 1637 человек, осталось — 1217. Работа будет продолжена, потому что проблема серьезная. Домов много аварийных, но тем не менее мы ее потихоньку решаем с помощью федеральных денег и областных», — сказал глава города Александр Ярошук.

Отметим, что в 2016 году Фондом содействия реформированию ЖКХ и Правительством Калининградской области было принято решение о выделении Калининграду денежных средств в размере 100 млн. рублей для расселения 9 аварийных домов (52 жилых помещения), признанных аварийными после 01 января 2012 года.

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