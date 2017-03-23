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10:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Движение большегрузов ограничат в Приморье почти на месяц

Как рассказали специалисты, данная мера — ежегодная.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам Приморья вводится с 15 апреля по 14 мая. Ограничения вводятся для транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, данная мера — ежегодная, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Временно установленные предельные допустимые нагрузки на оси и, соответственно, ограничение движения определенных транспортных средств вводятся с 15 апреля на период неблагоприятных природно-климатических условий, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог», — отметили в департаменте.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в период весеннего ограничения движения составят:

— для одиночных осей — 6 тонн, для двухосных тележек — по 5 тонн и для трехосных тележек — по 4 тонны, на дорогах с нормативной осевой нагрузкой 10 тонн и 11,5 тонн на ось;.

— для одиночных осей — 5 тонн, для двухосных тележек — по 4,5 тонны и для трехосных тележек — по 3,5 тонны, на дорогах с нормативной осевой нагрузкой 6 тонн на ось.

— международные перевозки грузов;.

— пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;.

— перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), почтовых грузов;.

— перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;.

— транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;.

— перевозки семенного фонда, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, кормов всех видов для сельскохозяйственных животных, зерна, животных, в том числе сельскохозяйственных животных;.

— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Как отмечают предприниматели в сфере грузоперевозок, данная информация необходима для планирования оптимальной загрузки товара в автотранспорт.

Отметим также, что с 15 июня по 15 августа 2017 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования краевого или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градуса тепла (по данным «Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

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