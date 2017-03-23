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10:25 (мск), источник: СуперОмск

Омские дорожники приступили к весенней укладке кирпичей в ямы

Так, на улице Гашека, ямы были засыпаны, вероятно, для того, чтобы они не разрастались до полноценного ремонта.

Утром, 23 марта, в Сети появилось видео ямочного ремонта омских дорог. Работы, судя по комментариям интернет-пользователей, работы были засняты на улице Гашека. Омичей почему-то возмутила «технология» укладка щебня или дорожной крошки в ямы.

Дорожный работник кладет в яму, предположительно, щебень или дорожную крошку. Затем мужчина затаптывает материал ногами. Таким же образом на видео были утрамбованы еще несколько ям. Судя по всему, омичи просто засняли традиционную подготовку к ямочному ремонту омских магистралей. Вероятнее всего, ямы утрамбовывались вручную, чтобы они не разрастались еще больше до наступления оптимальных погодных условий, когда можно будет приступать к полноценной укладке асфальта.

Добавим, что Аналогичный подход был продемонстрирован сегодня еще на одной магистрали: здесь дорожники засыпали ямы кирпичом.

Отметим, что подобную методику дорожники.

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