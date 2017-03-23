Омские дорожники приступили к весенней укладке кирпичей в ямы
Так, на улице Гашека, ямы были засыпаны, вероятно, для того, чтобы они не разрастались до полноценного ремонта.
Так, на улице Гашека, ямы были засыпаны, вероятно, для того, чтобы они не разрастались до полноценного ремонта.
Утром, 23 марта, в Сети появилось видео ямочного ремонта омских дорог. Работы, судя по комментариям
Дорожный работник кладет в яму, предположительно, щебень или дорожную крошку. Затем мужчина затаптывает материал ногами. Таким же образом на видео были утрамбованы еще несколько ям. Судя по всему, омичи просто засняли традиционную подготовку к ямочному ремонту омских магистралей. Вероятнее всего, ямы утрамбовывались вручную, чтобы они не разрастались еще больше до наступления оптимальных погодных условий, когда можно будет приступать к полноценной укладке асфальта.
Добавим, что Аналогичный подход был продемонстрирован сегодня еще на одной магистрали: здесь дорожники засыпали ямы кирпичом.
Отметим, что подобную методику дорожники.