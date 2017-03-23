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10:23 (мск), источник: СуперОмск

По Омску запустили скорую с сиреной, чтобы проверить водителей на уступчивость

Сотрудники омской госавтоинспекции совместно с медиками провели профилактическую операцию «Маячок».

Как выяснилось в результате рейда, не все омские водители готовы уступить дорогу автомобилю, следующему по неотложному вызову. Пожарную машину и скорую проигнорировали 5 человек, госавтоинспекторы провели с ними профилактические беседы.

«Такая проблема периодически возникает, но могу сказать, что, когда к нам приезжают коллеги из других городов, они отмечают, что в Омске скорую пропускают лучше», — отметил главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Максим Стуканов.

Кроме того, выяснилось, что пешеходы также не всегда пропускают автомобили экстренных служб. Неоднократно пешеходы на переходах вместо того, чтобы подождать, пока проедет скорая, пытались побыстрее перебежать через дорогу. Тем самым они создавали препятствие для быстрого движения машины.

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