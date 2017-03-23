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10:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 апреля стартует вакцинация домашних животных в Авиастроительном районе Казани

(Город Казань KZN.RU, 23 марта). С 1 апреля казанское ветеринарное объединение проводит бесплатную вакцинацию от бешенства домашних животных в поселках Авиастроительного района Казани.

Источник: Город Казань.KZN.RU

1 апреля с 9.00 до 12.00 вакцинацию проведут в поселке Кадышево по адресу ул. Калинина, 1 (возле почты) и с 9.00 до 10.00 в поселке Голубое Озеро.

2 апреля домашних питомцев на прививки могут привести жители поселка Крутушка. Вакцинация будет осуществляться с 9.00 до 11.00 возле котельной.

8 апреля ветеринары будут работать в поселке Северный на перекрестке улиц Давыдова и Литвинова с 9.00 до 12.00.

9 апреля вакцинация пройдет в поселках Щербаково (у памятника по ул. Дачная) с 9.00 до 11.00 и Борисоглебское (у церкви) с 9.00 до 12.00.

В поселке Северный ветеринары будут также работать с 9.00 до 12.00 15 апреля — на перекрестке улиц Центрально-Мариупольская и Литвинова и 16 апреля — по ул.1-я Муромская, 33а.

Кроме того, вакцинация будет проходить бессрочно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в поселке Сухая Река по ул. Малая Заречная, 15 (возле почты) и в участковой ветеринарной лечебнице Авиастроительного района (ул. Побежимова, 2) по средам с 8.00 до 18.00 и воскресеньям с 9.00 до 13.00, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

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