С 1 апреля стартует вакцинация домашних животных в Авиастроительном районе Казани

1 апреля с 9.00 до 12.00 вакцинацию проведут в поселке Кадышево по адресу ул. Калинина, 1 (возле почты) и с 9.00 до 10.00 в поселке Голубое Озеро.

2 апреля домашних питомцев на прививки могут привести жители поселка Крутушка. Вакцинация будет осуществляться с 9.00 до 11.00 возле котельной.

8 апреля ветеринары будут работать в поселке Северный на перекрестке улиц Давыдова и Литвинова с 9.00 до 12.00.

9 апреля вакцинация пройдет в поселках Щербаково (у памятника по ул. Дачная) с 9.00 до 11.00 и Борисоглебское (у церкви) с 9.00 до 12.00.

В поселке Северный ветеринары будут также работать с 9.00 до 12.00 15 апреля — на перекрестке улиц Центрально-Мариупольская и Литвинова и 16 апреля — по ул.1-я Муромская, 33а.