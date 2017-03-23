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11:50 (мск), источник: АиФ Калининград

В ботаническом саду Калининграда зацвел волшебный орех

В Ботаническом саду Калининграда распустились весенние первоцветы.

Источник: Аргументы и факты

«Снежно-белые подснежники, солнечно-желтые весенники и всевозможные крокусы повсюду! Уже появились цветы на сибирском рододендроне, а самые душистые цветы сейчас — на одном из видов “волшебного ореха”», — говорят в Ботаническом саду.

Если обычных горожан зовут просто на прогулки по весеннему саду, то для любителей-садоводов организована образовательная программа первого уровня «Час садовника». По субботам проводятся практические занятия (ближайшее состоится 25 марта в 11.00).

«Опытный сотрудник сада научит прививать древесные растения. Сейчас можно сохранить, например, благодаря единственной веточке старинные немецкие сорта из заброшенных или сносимых садов. Есть возможность размножить любимые сорта, привезенные когда-то из путешествий», — сообщили в пресс-службе сада.

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