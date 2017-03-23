В ботаническом саду Калининграда зацвел волшебный орех
В Ботаническом саду Калининграда распустились весенние первоцветы.
В Ботаническом саду Калининграда распустились весенние первоцветы.
«Снежно-белые подснежники,
Если обычных горожан зовут просто на прогулки по весеннему саду, то для
«Опытный сотрудник сада научит прививать древесные растения. Сейчас можно сохранить, например, благодаря единственной веточке старинные немецкие сорта из заброшенных или сносимых садов. Есть возможность размножить любимые сорта, привезенные