В ботаническом саду Калининграда зацвел волшебный орех

«Снежно-белые подснежники, солнечно-желтые весенники и всевозможные крокусы повсюду! Уже появились цветы на сибирском рододендроне, а самые душистые цветы сейчас — на одном из видов “волшебного ореха”», — говорят в Ботаническом саду.

Если обычных горожан зовут просто на прогулки по весеннему саду, то для любителей-садоводов организована образовательная программа первого уровня «Час садовника». По субботам проводятся практические занятия (ближайшее состоится 25 марта в 11.00).