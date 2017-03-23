ЧМ по ориентированию в Красноярске оценили на международном уровне
Президент Федерации спортивного ориентирования выразил благодарность Виктору Толоконскому.
Президент Федерации спортивного ориентирования выразил благодарность Виктору Толоконскому.
Международная федерация спортивного ориентирования отметила высокий уровень проведения профильного чемпионата мира в Красноярске. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.
В адрес губернатора Виктора Толоконского пришло письмо с выражением благодарности. Автором послания стал президент Международной федерации спортивного ориентирования Леха Халдна.
«Уважаемый Виктор Александрович, от имени Международной федерации спортивного ориентирования позвольте выразить Вам признательность и благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию в Красноярске. Обширные знания и профессионализм организаторов и волонтеров 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию способствовали его успешному проведению. Мы верим, что полученный опыт внесет неоценимый вклад в подготовку XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года. Надеюсь на будущее взаимовыгодное сотрудничество!», — отметил в благодарственном письме Халдна.
Чемпионат мира по лыжному ориентированию, который стал первым тестовым мероприятием в преддверии Универсиады-2019, прошел в Красноярске с 5 по 13 марта. Сборная России завоевала три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали.
Высокий уровень проведения ЧМ также оценил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов. В интервью Sibnovosti.ru он признался, что Академия биатлона отработала «на пять с плюсом».