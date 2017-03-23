ЧМ по ориентированию в Красноярске оценили на международном уровне

Международная федерация спортивного ориентирования отметила высокий уровень проведения профильного чемпионата мира в Красноярске. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

В адрес губернатора Виктора Толоконского пришло письмо с выражением благодарности. Автором послания стал президент Международной федерации спортивного ориентирования Леха Халдна.

«Уважаемый Виктор Александрович, от имени Международной федерации спортивного ориентирования позвольте выразить Вам признательность и благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию в Красноярске. Обширные знания и профессионализм организаторов и волонтеров 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию способствовали его успешному проведению. Мы верим, что полученный опыт внесет неоценимый вклад в подготовку XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года. Надеюсь на будущее взаимовыгодное сотрудничество!», — отметил в благодарственном письме Халдна.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию, который стал первым тестовым мероприятием в преддверии Универсиады-2019, прошел в Красноярске с 5 по 13 марта. Сборная России завоевала три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали.

Высокий уровень проведения ЧМ также оценил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов. В интервью Sibnovosti.ru он признался, что Академия биатлона отработала «на пять с плюсом».