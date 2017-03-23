Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
На 70-м году жизни умер актер, сыгравший в 101 фильме
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
В моду вошли широкие брюки (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЧМ по ориентированию в Красноярске оценили на международном уровне

Президент Федерации спортивного ориентирования выразил благодарность Виктору Толоконскому.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Международная федерация спортивного ориентирования отметила высокий уровень проведения профильного чемпионата мира в Красноярске. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.

В адрес губернатора Виктора Толоконского пришло письмо с выражением благодарности. Автором послания стал президент Международной федерации спортивного ориентирования Леха Халдна.

«Уважаемый Виктор Александрович, от имени Международной федерации спортивного ориентирования позвольте выразить Вам признательность и благодарность за высокий уровень подготовки и проведения 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию в Красноярске. Обширные знания и профессионализм организаторов и волонтеров 22-го Чемпионата мира по лыжному ориентированию способствовали его успешному проведению. Мы верим, что полученный опыт внесет неоценимый вклад в подготовку XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года. Надеюсь на будущее взаимовыгодное сотрудничество!», — отметил в благодарственном письме Халдна.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию, который стал первым тестовым мероприятием в преддверии Универсиады-2019, прошел в Красноярске с 5 по 13 марта. Сборная России завоевала три золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали.

Высокий уровень проведения ЧМ также оценил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов. В интервью Sibnovosti.ru он признался, что Академия биатлона отработала «на пять с плюсом».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На территории Красноярска спасли краснокнижного беркута
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь