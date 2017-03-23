Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
В России поменяют расчет квартплаты
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Прокуроры нашли массовые нарушения в сфере капремонта
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 20% молочной продукции в Иркутской области является подделкой

Более 20% молочной продукции в Иркутской области является фальсификатом, в основном это сливочное масло, сыры, пакетированное молоко и молочные консервы.

Источник: РИА "Новости"

К такому выводу пришли специалисты управления Россельхознадзора и эксперты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории после проведенных исследований, сообщает 23 марта 2017 года газета «СМ Номер один». Специалисты доказали, что ряд производителей добавляют в молочную продукцию пальмовое, растительное, соевое масла.

«В прошлом году по поручению правительства РФ мы исследовали весь ассортимент молочной продукции, которая продаётся в Иркутской области. Из 431 пробы положительными оказались 93. Это 22%! То есть пятая часть молочной продукции в регионе — фальсификат. Оказалось, что большая часть продукции, не прошедшей проверку, завезена из других регионов», — отметила заместитель начальника госветнадзора Управления Росельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Смаркалова.

«Спектр исследований в молочной продукции очень большой. Мы проверяем продукцию на жирно-кислотный состав, белки, влагу и многое другое. По результатам лабораторных исследований выявляются растительные компоненты, которых заведомо не должно быть. Это говорит о том, что в продукцию добавляют растительные масла, в том числе и пальмовое», — рассказала руководитель испытательного центра ФГБУ «Иркутская МВЛ» Ирина Шуплецова.

Жители области также несут для лабораторных исследований молочные продукты — масло сливочное, молоко, йогурты и др. Жалуются на запах, вкус, цвет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь