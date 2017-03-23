Более 20% молочной продукции в Иркутской области является подделкой

К такому выводу пришли специалисты управления Россельхознадзора и эксперты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории после проведенных исследований, сообщает 23 марта 2017 года газета «СМ Номер один». Специалисты доказали, что ряд производителей добавляют в молочную продукцию пальмовое, растительное, соевое масла.

«В прошлом году по поручению правительства РФ мы исследовали весь ассортимент молочной продукции, которая продаётся в Иркутской области. Из 431 пробы положительными оказались 93. Это 22%! То есть пятая часть молочной продукции в регионе — фальсификат. Оказалось, что большая часть продукции, не прошедшей проверку, завезена из других регионов», — отметила заместитель начальника госветнадзора Управления Росельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Смаркалова.

«Спектр исследований в молочной продукции очень большой. Мы проверяем продукцию на жирно-кислотный состав, белки, влагу и многое другое. По результатам лабораторных исследований выявляются растительные компоненты, которых заведомо не должно быть. Это говорит о том, что в продукцию добавляют растительные масла, в том числе и пальмовое», — рассказала руководитель испытательного центра ФГБУ «Иркутская МВЛ» Ирина Шуплецова.

Жители области также несут для лабораторных исследований молочные продукты — масло сливочное, молоко, йогурты и др. Жалуются на запах, вкус, цвет.