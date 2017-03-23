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10:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Бесплатное зубопротезирование предлагают жителям Приморья

Некоторые категории граждан смогут получить бесплатное протезирование зубов в Приморском крае 2017 году, об этом сообщает ИА «Дейта».

Перечень категорий граждан, которые могут получить данную дорогостоящую услугу, сообщили в департаменте здравоохранения Приморья: участники ВОВ, инвалиды войн и ветераны боевых действий.

В этом году из бюджета края выделено 15 миллионов рублей, которые распределят между государственными стоматологическими поликлиниками в форме субсидий.

«С 2016 года организовано зубопротезирование участников Великой Отечественной войны — было запланировано оказание стоматологических услуг по зубопротезированию 500 гражданам. В стоматологических учреждениях края проведен осмотр всех участников Великой Отечественной войны, в ходе которого выявлена необходимость оказания услуг по зубопротезированию только 44 из них», — рассказал руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Помимо протезирования зубов, ветераны смогут получить и другие услуги, оказываемые в государственных стоматологических клиниках. Для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью сформированы выездные бригады, которые проводят обследование пожилых людей на дому.

Как отметил руководитель департамента, стационарное лечение ветераны войн получают в специализированном госпитале для ветеранов. В 2016 году комплексное медицинское обследование в госпитале прошли более четырех тысяч пациентов.

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