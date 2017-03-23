Белый медведь «атаковал» челябинский автокран

«Хозяин Арктики» вышел к людям и стал увлеченно изучать автокран, выпущенный на Южном Урале, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Курьезный случай произошел в северных широтах России. Адаптированную для суровых условий технику выпускают на Челябинском механическом заводе. На кадрах видно, как люди пытаются отогнать животное, но зверь не обращает внимания на шум и продолжает обнюхивать технику.