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10:17 (мск), источник: Новости Перми

С 1 апреля изменится движение троллейбусов № 10 и № 13

Эти троллейбусные маршруты станут полукольцевыми, чтобы усилить направление из Мотовилихинского района в сторону микрорайона Парковый.

Источник: Новости Перми

В Перми с 1 апреля троллейбусы № 10 и № 13 изменят маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 10 будет следовать сообщением в одном направлении «м/р Парковый — Центральный рынок — Цирк — пл. Дружбы — Авторадио — Комсомольский проспект — м/р Парковый».

Троллейбусы № 13 прекратят движение в сторону остановки «Улица Гусарова» и с 1 апреля будут следовать по маршруту «м/р Парковый — Центральный рынок — Комсомольский проспект — Авторадио — пл. Дружбы — Цирк — Центральный рынок — м/р Парковый».

Это сделано для того, чтобы привлечь пассажиров и усилить направление из Мотовилихи в Парковый.

Интервалы движения каждого маршрута в час-пик составят 6−7 минут, в другое время -7−14 минут в среднем.

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