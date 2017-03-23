С 1 апреля изменится движение троллейбусов № 10 и № 13
Эти троллейбусные маршруты станут полукольцевыми, чтобы усилить направление из Мотовилихинского района в сторону микрорайона Парковый.
Эти троллейбусные маршруты станут полукольцевыми, чтобы усилить направление из Мотовилихинского района в сторону микрорайона Парковый.
В Перми с 1 апреля троллейбусы № 10 и № 13 изменят маршруты, сообщает
Маршрут № 10 будет следовать сообщением в одном направлении «м/р Парковый — Центральный рынок — Цирк — пл. Дружбы — Авторадио — Комсомольский проспект — м/р Парковый».
Троллейбусы № 13 прекратят движение в сторону остановки «Улица Гусарова» и с 1 апреля будут следовать по маршруту «м/р Парковый — Центральный рынок — Комсомольский проспект — Авторадио — пл. Дружбы — Цирк — Центральный рынок — м/р Парковый».
Это сделано для того, чтобы привлечь пассажиров и усилить направление из Мотовилихи в Парковый.
Интервалы движения каждого маршрута в