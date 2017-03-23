В Воронеже закроют 11 железнодорожных переездов

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что подъезды к переездам находятся в разбитом состоянии, рядом нет дорожных знаков. Кроме того, по этим железнодорожным путям ходят поезда с опасным грузом. Это создает угрозу возникновения ДТП, в которых могу пострадать или умереть люди. Помимо этого, использование автомобилистами незаконных переездов является административным правонарушением.

По данным пресс-службы Воронежской транспортной прокуратуры, железнодорожные переезды будут закрыты во втором квартале 2017 года по следующим адресам:

— напротив АГК «Полюс» (ул. Антонова-Овсеенко, 14а);.

— напротив «Лотавто, Песчаный карьер» (ул. Антонова-Овсеенко, 24а);.

— напротив ГСК «Титан» (ул. Антонова-Овсеенко, 30а);.

— напротив СКС «Лада» (автосервис «Оппозит Моторс», ул. Историка Костомарова, 58);.

— напротив дома по ул. Лесной, 75;.

— жилой массив «Задонье», квартал 1 (около здания № 7 лит. А);.

— напротив дома по ул. Любы Шевцовой, 25;.

— напротив дома по ул. Соловьиная, 34а;.

— а/д Воронеж — п. Тепличный, (д. Тихий Дон — 4 днт, 219/2);.

— съезд с ул. Тепличная на ул. Рассветная (около дома № 39 по ул. Рассветная);.

— район дачных участков «Дальние сады» (дачный поселок СНТ «Память Мичурина»).

В ведомстве добавили, что в связи с ликвидацией незаконных переездов воронежцы смогут попасть к себе на дачу в «Дальние сады» через улицу Острогожскую.