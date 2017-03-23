Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России поменяют расчет квартплаты
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
10:20 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже закроют 11 железнодорожных переездов

Воронежская транспортная прокуратура сообщила о закрытии 11 железнодорожных переездов. Они функционируют на территории Советского и Коминтерновского районов незаконно.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что подъезды к переездам находятся в разбитом состоянии, рядом нет дорожных знаков. Кроме того, по этим железнодорожным путям ходят поезда с опасным грузом. Это создает угрозу возникновения ДТП, в которых могу пострадать или умереть люди. Помимо этого, использование автомобилистами незаконных переездов является административным правонарушением.

По данным пресс-службы Воронежской транспортной прокуратуры, железнодорожные переезды будут закрыты во втором квартале 2017 года по следующим адресам:

— напротив АГК «Полюс» (ул. Антонова-Овсеенко, 14а);.

— напротив «Лотавто, Песчаный карьер» (ул. Антонова-Овсеенко, 24а);.

— напротив ГСК «Титан» (ул. Антонова-Овсеенко, 30а);.

— напротив СКС «Лада» (автосервис «Оппозит Моторс», ул. Историка Костомарова, 58);.

— напротив дома по ул. Лесной, 75;.

— жилой массив «Задонье», квартал 1 (около здания № 7 лит. А);.

— напротив дома по ул. Любы Шевцовой, 25;.

— напротив дома по ул. Соловьиная, 34а;.

— а/д Воронеж — п. Тепличный, (д. Тихий Дон — 4 днт, 219/2);.

— съезд с ул. Тепличная на ул. Рассветная (около дома № 39 по ул. Рассветная);.

— район дачных участков «Дальние сады» (дачный поселок СНТ «Память Мичурина»).

В ведомстве добавили, что в связи с ликвидацией незаконных переездов воронежцы смогут попасть к себе на дачу в «Дальние сады» через улицу Острогожскую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главой управления культуры Воронежа назначен Андрей Харитонов
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Прокурор назвал причину взрыва на складе боеприпасов на Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь