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10:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«ЮВТ АЭРО» открыла рейсы из Нижнего Новгорода в Нижневартовск

«ЮВТ АЭРО» открыла рейсы из Нижнего Новгорода в Нижневартовск. Об этом сообщается пресс-служба международного аэропорта «Стригино» (г. Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты Регионов») 23 марта 2017 года.

Рейс будет выполняться с часовой остановкой в Казани. Пассажиры во время остановки будут находиться во внутреннем накопителе аэропорта. Рейс Нижний Новгород — Казань — Нижневартовск будет осуществляться на 50-местном Bombardier CRJ-200 по понедельникам в 09:00, прибытие в 15:30 (по местному времени). Общее время в пути составит 4,5 часа.

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