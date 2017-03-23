«ЮВТ АЭРО» открыла рейсы из Нижнего Новгорода в Нижневартовск

Рейс будет выполняться с часовой остановкой в Казани. Пассажиры во время остановки будут находиться во внутреннем накопителе аэропорта. Рейс Нижний Новгород — Казань — Нижневартовск будет осуществляться на 50-местном Bombardier CRJ-200 по понедельникам в 09:00, прибытие в 15:30 (по местному времени). Общее время в пути составит 4,5 часа.