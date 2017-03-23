Продолжительность жизни красноярцев хотят нарастить до 77 лет

В краевом парламенте обсудили стратегию развития Красноярского края до 2030 года. Темами дискуссии на комитете по охране здоровья и социальной политики стали красноярский рынок труда, медицина и социальная политика.

Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков сообщил, что Красноярский край занимает ведущие позиции в Сибирском федеральном округе по численности и уровню экономической активности населения. На протяжении целого ряда лет уровень безработицы в регионе остается одним из самых низких среди субъектов Сибирского федерального округа (6,2% в 2015 году).

«Ежегодная кадровая потребность в крае составляет 50−60 тысяч человек. Прогнозируется рост потребности в квалифицированных специалистах, занятых в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики, в науке и образовании», — сказал Виктор Новиков.

В предстоящие годы ставка будет делаться на развитие малого и среднего предпринимательства, сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству. Важным станет повышение экономической активности и занятости сельского населения через создание новых рабочих мест. В числе приоритетных направлений — производство и переработка сельскохозяйственной продукции, лесопереработка, жилищное строительство, а также обеспечение самозанятости через развитие личных подсобных хозяйств.

Парламентарии задали докладчику ряд вопросов. Вера Оськина подняла проблему трудоустройства тех людей, которые подверглись сокращению. Докладчик пояснил, что высвобождаемым работникам уделено внимание. Для них предусматривается профессиональное обучение и переобучение.

Евгений Козин спросил: «Известно, что юристов, экономистов, маркетологов у нас переизбыток. А вот в сельском хозяйстве, металлургии много вакансий. Что делаете в этом направлении?». Виктор Новиков рассказал, что есть волонтерское движение, которое проводит профориентацию в школах. В начале апреля в СФУ состоится фестиваль, где подведут итоги. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с работодателями по открытию профильных классов, создан портал, где соискатели могут оставлять свои резюме. «Ранее в службе занятости состояли 4 тысячи молодых людей, сейчас их около тысячи», — сообщил Новиков. На вопрос о том, сколько человек после прохождения переобучения закрепляются на новом месте работы. Ответ последовал такой: до 90 процентов.

В сфере здравоохранения предполагается, что в предстоящие годы улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения будут обеспечены за счет создания новой системы охраны здоровья — интегрированной, прозрачной и эффективной. Она станет учитывать изменяющуюся систему расселения: наряду с сохранением большого количества мелких населенных пунктов, рассредоточенных по всей территории края, усилится урбанизация в центральной группе районов. Также в расчет берутся увеличивающаяся мобильность людей, транспортная доступность территорий, активное развитие системы связи и коммуникаций.

Еще одним значимым фактором является демографическая ситуация. Развитие объективных демографических процессов в предстоящие годы приведет к старению населения края и соответствующему росту количества хронических заболеваний. Однако развитие и повышение эффективности здравоохранения, популяризация среди населения здорового образа жизни, улучшение экологической ситуации приведут к значительному росту среди старших возрастных групп доли людей, сохраняющих здоровье и активность до преклонного возраста.

Для достижения цели основными направлениями деятельности в предстоящие годы должны стать:

развитие эффективной системы профилактики заболеваний, развитие диагностической службы, проведение широкомасштабной диспансеризации различных возрастных групп населения, развитие профилактических программ и повышение их качества, популяризация культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных занятий, проведение мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании, по противодействию потреблению табака; кадровое обеспечение системы здравоохранения; совершенствование системы оказания медицинской помощи путем выстраивания многоуровневой системы, предусматривающей полный охват первичной медицинской помощью населения всех населенных пунктов края, формирование сети межрайонных центров специализированной помощи второго уровня (сосудистые центры, травмоцентры, родильные дома, консультативно-диагностические центры) и совершенствование работы региональных центров третьего уровня, осваивающих и оказывающих высокотехнологичные виды помощи, часть которых в дальнейшей перспективе может быть тиражирована в межрайонных центрах.

Заместитель министра здравоохранения края Борис Немик пояснил, что в перспективе средняя продолжительность жизни населения края должна возрасти с 70 до 77 лет.

«Увеличение на семь лет — это амбициозный показатель, на который повлияют снижение смертности населения, в том числе детской и младенческой. Эффективны будут профилактика заболеваний, оказание экстренной медицинской помощи», — сказал он.

Депутат Илья Зайцев высказал опасения относительно изменения системы финансирования здравоохранения. «В результате структурных преобразований отрасли с усилением нестационарного звена и оптимизацией системы управления снизится доля расходов на медикаменты, расходные материалы, вспомогательные нужды, управление, что повысит эффективность деятельности отрасли на единицу затрат», — процитировал документ депутат. Заместитель министра ответил: «Относительно доли расходов применена несколько некорректная формулировка. Речь идет о неэффективных расходах, к которым, например, отнесены затраты на управление».

Анатолий Самков поднял острую проблему очередей в медицинских учреждениях, доступности оказания населению врачебной помощи. Юрий Данильченко поддержал коллегу: «Население жалуется, что к узкому специалисту можно попасть только через 10−15 дней. Берите вопрос на контроль». Как следовало из ответа, в перспективе поставлена задача сократить срок плановой записи к участковому врачу до одного дня. «Это достижимый показатель. Что касается очередей у регистратуры, кабинетов, то этот вопрос сейчас изучаем, управленческие технологии имеются», — заверил Борис Немик.

Задачами же развития социальной сферы в ходе реализации стратегии станут:

усиление межведомственного взаимодействия отраслей социальной сферы с целью оказания комплексных межведомственных услуг и оптимизации затрат на их предоставление; изменение системы финансирования социальной сферы на базе развития государственно-частного партнерства; обеспечение квалифицированными кадрами, соответствующими задачам технологического развития социальной сферы и повышения качества предоставляемых услуг.

Конечной целью деятельности каждой отрасли станут не отраслевые показатели, а благополучие и благосостояние конкретного человека, наращивание человеческого капитала.